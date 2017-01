Als Kind war der Sohn von Rey Mysterio Teil einer der skurrilsten WWE-Storys aller Zeiten - nun tritt er selbst in die Fußstapfen seines Vaters.

Dominic Gutierrez, der mittlerweile 19 Jahre alte Spross der Ring-Legende, hat mit dem Training für eine Wrestling-Karriere begonnen.

"Heute beginnen wir unsere Reise", schrieb Vater Rey auf Instagram und postete dazu Bilder aus dem Trainingszentrum der Independent-Liga Finest City Wrestling in San Diego.

Skurrile Story mit tragischem Ende

Im Jahr 2005 war der kleine Dominic bereits bei WWE zu sehen, er war Zentrum einer Fehde, in der Mysterio und sein damaliger Rivale Eddie Guerrero um das Sorgerecht für ihn stritten.

Guerrero war damals der Bösewicht und stellte sich gemäß Drehbuch als vermeintlich wahrer Vater Dominics dar ("I'm your Papi!"). Die Geschichte nahm ihren skurrilen Höhepunkt in einem Match, in dem das Sorgerecht um das Kind ausgekämpft wurde - die entsprechenden Dokumente hingen über dem Ring, Sieger war der, der sie mit einer Leiter als Erster erreichte.

Die absonderliche Story endete mit einem Sieg Guerreros - und blieb auch wegen ihrer tragischen Nachwehen in Erinnerung. Guerrero starb wenig später 38-jährig an einem Herzinfarkt, bei der Tributshow für ihn trugen viele Wrestler-Kollegen das in der Fehde um Dominic populär gewordene Shirt mit dem "I'm-your-Papi!"-Aufdruck.

Mittlerweile ist Dominic Gutierrez erwachsen, College-Student und gut einen Kopf größer als sein nur 1,62 Meter großer Vater. Es sieht so aus, als ob aus dem High-School-Footballer ein etwas anderer Wrestlertyp wird.