Eineinhalb Wochen noch bis zur ersten großen Weichenstellung für die größte Wrestling-Show des Jahres.

Am 2. April steigt WWE WrestleMania 33, am 29. Januar der Royal Rumble, bei dem in einem 30-Mann-Match der erste Teilnehmer des Hauptkampfes gekürt wird (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Wer könnte es sein und welche anderen Matches wird es bei der Mega-Show in Orlando geben? SPORT1 blickt auf die heißesten Gerüchte.

- Undertaker gegen John Cena: gestrichen

Die lebende Legende gegen den größten Star der vergangenen zwölf Jahre: Es galt als sicher, dass dieses Traumduell diesmal steigen soll.

Nun berichten die Branchenmedien Wrestling Observer und Pro Wrestling Insider übereinstimmend: Es ist abgeblasen. WWE-Boss Vince McMahon wolle sich auf Matches konzentrieren, die einen größeren Langzeitnutzen haben, heißt es - also jüngere Gegner für den 39-jährigen Cena und den dann 52 Jahre alten Deadman.

Der Taker soll dem Observer zufolge auf ein Mitglied des RAW-Rosters treffen, nicht aber auf den aufstrebenden Hünen Braun Strowman. Wer das sein kann? Das nötige Format haben eigentlich nur Universal Champion Kevin Owens, der verletzte Durchstarter Finn Balor - oder Roman Reigns, der aber eher in eine andere Matchkonstellation passen würde (s.u.). In einem Titelmatch soll der Undertaker laut Insider definitiv nicht stehen, den Rumble würde er also nicht gewinnen.

Und Cena? Hat bei seiner Show SmackDown fast alle Gegner durch. Es bliebe das noch recht unverbrauchte Duell mit Dean Ambrose - oder aber einem neuen Star aus dem WWE-Unterbau NXT ein Riesen-Debüt gegen Cena zu bescheren. Heißeste Kandidaten: Samoa Joe, ehemaliger Champion der Konkurrenzliga TNA, und der japanische Ausnahme-Wrestler Shinsuke Nakamura.

Gut möglich, dass es in dem Match um einen großen Titel geht: Cena trifft beim Rumble auf World Champion AJ Styles, sein Gegner könnte den Rumble gewinnen.

- Shaquille O'Neal zurück im Ring

Im vergangenen Jahr legte die NBA-Legende einen Überraschungsauftritt bei WrestleMania hin. Diesmal soll er wieder dabei sein.

Ein Match zwischen Shaq und Hüne Big Show ist nicht offiziell angesetzt, von beiden aber de facto schon bestätigt. Es garantiert zusätzliche Aufmerksamkeit in Orlando, wo der Center einst seinen NBA-Durchbruch feierte.

- Seth Rollins vs. Triple H

Der noch immer topfitte WWE-Vorstand Triple H kehrt regelmäßig zur WrestleMania-Saison in den Ring zurück, um das Gewicht seiner Legende für einen jüngeren Star in die Wagschale zu werfen.

Diesmal ist sein früherer Schützling Rollins an der Reihe, die Fehde wurde schon im Spätsommer eingeleitet, als Triple H sich gegen Rollins wandte und Kevin Owens an dessen Stelle zum WWE Universal Title verhalf.

Regelmäßig schwört der damit offiziell zum Publikumsliebling gewordene Rollins Rache - bei WrestleMania dürfte er sie bekommen.

- Bill Goldberg, Brock Lesnar - und Roman Reigns?

Bei den Survivor Series durfte Rückkehrer Goldberg das "Beast Incarnate" in Sekundenschnelle abfertigen, für WrestleMania wird das Revanche-Match erwartet.

Es könnte zusätzliche Würze durch einen dritten Mann bekommen: Reigns ist - so umstritten er bei den Fans ist - noch immer die große Zukunftshoffnung von WWE, ihn mit den beiden Superstars in den Ring zu stellen, würde ihm einen Schub geben.

Was für das Szenario spricht: Bei den letzten Auftritten Goldbergs und Lesnars war Reigns jeweils mit von der Partie.

Er würde das Match aufwerten, bei WrestleMania 33 harmonierten Lesnar und Reigns hervorragend im Ring. Ein Zusatzreiz: Ex-Footballer Reigns gilt als ein modernes Update des Ex-Footballers Goldbergs, hat auch den von Goldberg berühmt gemachten Spear als Finishing Move übernommen.

Das Dreiermatch ist auch als Titelkampf denkbar: Reigns trifft beim Rumble auf Universal Champion Owens. Er könnte den Titel gewinnen, Goldberg oder Lesnar den Rumble.

- Weitere Gerüchte

Entpuppt sich Kevin Owens nicht als Undertaker-Gegner, läge ein Match gegen Chris Jericho nahe. Ein Bruch der beiden Buddys wird immer wieder angedeutet.

Ein großes Damenmatch wird es auch wieder geben, bei RAW könnte die Fehde zwischen Charlotte Flair und Bayley bei WrestleMania gipfeln - möglicherweise auch ergänzt von Sasha Banks und Nia Jax -, bei SmackDown die eben gestartete zwischen Becky Lynch und Rückkehrerin Mickie James.

Auch eine Option: Ein Ringauftritt von Kurt Angle, dem Anführer der Hall-of-Fame-Klasse - zum Beispiel gegen AJ Styles. Für den ist allerdings auch Shane McMahon als Gegner im Gespräch.

Zu erwarten sind außerdem noch Massenkeilereien, um all die Stars unterzubringen, für die kein Einzelmatch bleibt: eine Neuauflage der Andre the Giant Memorial Battle Royal, ein Leitermatch um den US oder den Intercontinental Title.