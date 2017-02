Die Wrestling-Welt trauert um ein berühmtes Mitglied einer ihrer größten Familien: Chavo Guerrero Sr., Bruder von Eddie Guerrero und Vater von Chavo Guerrero Jr., ist tot.

Sein Vater sei an einer im Januar diagnostizierten Leberkrebs-Erkrankung verstorben, teilte der jüngere Guerrero bei Instagram mit: "Die Welt hat heute einen wahren Rebell verloren. Er ist immer seinen eigenen Weg gegangen, nicht immer den richtigen, nicht immer den falschen, aber er hat immer getan, woran er geglaubt hat."

Ältester Bruder von Eddie Guerrero

Der im texanischen El Paso geborene Chavo Sr. war der älteste Sohn des Familienpatriarchen Gory Guerrero, einem wichtigen mexikanisch-amerikanischen Showkampf-Pionier zwischen den vierziger und sechziger Jahren.

Wie auch seine jüngeren Brüder Mando, Hector und Eddie trat Chavo in Gorys Fußstapfen und war in den Siebzigern und frühen Achtzigern vor allem in den regionalen Ligen der südlichen US-Staaten erfolgreich.

Späte Titelwürden bei WWE

WWE-Fans kennen ihn vor allem wegen seines comedylastigen Gastspiels dort im Jahr 2004: Als Chavo Guerrero Classic - das "Senior" steht bei WWE auf dem Index - begleitete er den jüngeren Chavo zum Ring und gab ihm unfaire Hilfestellung in dessen Fehden gegen Bruder Eddie und Rey Mysterio.

Chavo Classic gewann bei dem späten Intermezzo sogar noch einen Gürtel, den jüngst wieder eingeführten Cruiserweight Title.

Der älteste Guerrero-Bruder überlebte den jüngsten: Der bei WWE zum Topstar aufgestiegene Eddie erlag 2005 im Alter von nur 38 Jahren einem Herzinfarkt. Chavo Sr. wurde 68 Jahre alt.