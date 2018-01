Alle Full Tilt Highlights 2018/2019 – Neuer Touren-Skischuh Ascendant

Jörg Angeli -

Im Park Bereich gehören die Boots von Full Tilt zu den beliebtesten Schuhen und auch in anderen Sphären ist der Hersteller neuerdings auf Kundenfang. Alle neuen Boots für den Winter 18/19 im Überblick.

Full Tilt – das sind innovative Skischuhe mit einer speziellen dreiteiligen Konstruktion und

damit genialen Komfort-Vorteilen: keine Druckstellen, kein Engegefühl und einfaches Anund

Ausziehen. Auch in Sachen Performance (Stabilität, Response und Kraftübertragung)

bleiben natürlich keine Fragen offen. Diese Saison neu: der Touren-Skischuh Ascendant.

Egal ob Tourengeher, Freizeitskifahrer, Freestyler oder Big-Mountain-Rider, bei Full Tilt findet jeder (und jede!) den richtigen Skischuh für seine oder ihre Ansprüche. Unterschiedliche Serien mit den entsprechenden Schalenkonstruktionen und ein brandneuer Touren-Skischuh bilden das Full Tilt-Sortiment 2018/19.

Neuer Touren-Skischuh Ascendant

Full Tilt Ascendant 18/19

Beim Ascendant ist der Name Programm: Dank einer leichten Evolution Pro Tour-Schale aus Grilamid, Tech Inserts, dem leichten, flexiblen Tour Pro-Innenschuh und einer herausnehmbaren R.A.D.-Zunge beweist er sich als absoluter Aufstiegsprofi. Die Sohle entspricht der ISO 5355- Norm für Alpinskischuhe und ist austauschbar, eine gerockerte Michelin-Gummisohle für extraviel Grip auf steilen Passagen wird mitgeliefert.

Clever und funktionell: die innovative Tour-Manschette mit Aufstiegs- und Abfahrtsmodus. Im Aufstiegsmodus und ohne Zunge bietet sie ganze 60 Grad Bewegungsfreiheit für effizientes und natürliches Gehen.

Der Ascendant überzeugt aber auch auf dem (Rück-)weg ins Tal und fährt sich dann stabil, direkt und super verlässlich.

Neue Designs für die Klassiker von Full Tilt

Die Klassiker von Full Tilt kommen in der Saison 2018/19 mit neuen stylischen Designs in den Schnee. Und mit bewährten Konstruktionen: Die First Chair-Serie für Männer hat eine Soul- Schale für Response und Power auf der Piste und im Powder; dann gibt es die Freestyle-Modelle der Drop Kick-Linie und die Allrounder der Classic-Linie. Und Männer mit breiteren Füßen freuen sich bei der Descendant-Kollektion mit Evolution-Schale über 102 mm breite Leisten für Performance, Kraftübertragung und Komfort.

Bilder zu den angesprochenen Boots findet ihr weiter unten.

Für Frauen: Die Soul Sister-Linie

Full Tilt Soul Sister 2018/2019

Für Frauen hat Full Tilt die Soul Sister-Linie mit Soul-Schale im Programm – ihre Spezialität: perfekter Sitz, Power und Response für Piste, Park und Powder. Und bei der Plush-Serie mit Evolution-Schale und 102 mm breiter Passform profitieren Skifahrerinnen mit etwas breiteren Füßen von Zuverlässigkeit, Response und Halt.

Weitere Infos zu den neuen Skischuhen von Full Tilt findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Bilder der neuen Full Tilt Boots 2018/2019

Descendant Series

Full Tilt Descendant Series 2018/2019

Dropkick

Full Tilt Dropkick 2018/2019

First Chair Series

Full Tilt First Chair Series 2018/2019

Tom Wallisch Pro

Full Tilt Tom Wallisch Pro 2018/2019

Plush Series

Full Tilt Plush4 & Plush6 2018/2019

Classic

Full Tilt Classic 2018/2019

B&E Pro (Henrik Harlaut & Phil Casabon Pro Model)

Full Tilt B&E Pro 2018/2019

