Alle La Sportiva Winter-Highlights 2018/2019

Jörg Angeli -

Der Bekleidungshersteller La Sportiva hat für die kommende Saison 2018/2019 interessante neue Produkte, Materialien und Technologien im Angebot. Die Highlights im Überblick.

Die Bekleidungsvisionäre aus Italien stellen für die kommende Wintersaison 2018/19 zahlreiche Materialien und Technologien vor. Neben dem Einsatz neuer Softshells überzeugt La Sportiva mit Trinkblasenkompatibler Bekleidung, einem einfachen wie raffinierten Connection-System zwischen Jacken und Hosen sowie abnehmbarer Schweißbänder am Hosenbund. Zudem wird die GTX-Kombi neu aufgelegt.

Das neue TechStretch Storm Material findet bei Softshell Jacken Anwendung, um diese widerstandfähiger zu machen, aber dennoch beste Klima- und Bewegungseigenschaften zu bieten. Einige Bekleidungsteile sind mit Camelbak Trinkblasen ausgestattet und sorgen so für die nötige Flüssigkeitszufuhr beim Training. Der Trinkrucksack kann damit getrost zuhause gelassen werden. Das neues Connection System, welches Jacken und Hosen verbindet, verhindert ein Hochrutschen der Jacke in der Bewegung oder in gebückter Position. Zusätzlich findet sich an manchen Hosen das Adaptation System: Ein Schweißband am Hosenbund lässt sich ein trockenes Gefühl entfernen für bei der Abfahrt.

La Sportivas Highlights für den Winter 2018/19

Training Combo Pant

Die Training Combo Pant ist ein technischer Einteiler für anstrengende Ausdauereinheiten. Die Kombination aus Baselayer und Hose in einem Produkt sorgt für einen hohen Komfort und verhindert Kältebrücken. Durch die integrierte Trinkblase von Camelbak im oberen Rückenbereich ist die ständige Wasserversorgung sichergestellt. Zahlreiche Taschen verstauen zuverlässig wichtige Utensilien wie Smartphone oder Energieriegel. Mit der neuen Kombi kann jeder Sportler leicht und unbeschwert im Training durchstarten. Ein zusätzlicher Trinkrucksack ist überflüssig.

La Sportiva Training Combo Pant 18/19

Borg Jacket

Ein weiteres Highlight der Training Kollektion ist die Borg Jacket. Die Vapovent Konstruktion garantiert bestes Klimamanagement: Die PrimaLoft Silver Active Füllung hält angenehm warm, während das wasserabweisende Gore Windstopper Material außen bei kühlen und windigen Bedingungen schützt. Die leichte, atmungsaktive Jacke lässt sich über das neue Connection System, einer elastischen Kordel im Lendenbereich, mit kompatiblen La Sportiva Hosen verbinden. Damit rutscht die Jacke auch beim Bücken nicht nach oben und hält die Kälte ab.

La Sportiva Borg Jacket 18/19

Maze Jacket

In der Maze Jacket kommt das neue TechStretch Storm für maximale Bewegungsfreiheit sowie besten Schutz vor Wind und Wetter zum Einsatz. Das Stretch Material ist angenehm weich und gleichzeitig widerstandsfähig. Zudem weist es eine hervorragende Atmungsaktivität auf, hält zuverlässig den Wind und sogar leichten Regen ab. Die Polygiene Behandlung des Materials wirkt geruchsneutralisierend.

La Sportiva Maze Jacket 18/19

Axiom Pant

Die Axiom Pant bietet für Skitourengeher und Bergsteiger viele Vorteile: Beste Wärmeeigenschaften, ein hoher Komfort und eine angenehme Passform sind bei dieser Tourenhose Programm. Zum Einsatz kommt zudem das neue Adaptation-System. Nach einem anstrengenden Aufstieg lässt sich ein Schweißband am inneren Hosenbund entfernen, sodass man warm und mit einem trockenen Gefühl in die Abfahrt startet.

La Sportiva Axiom Pant 18/19

Neue Damen Kombi: Thema GTX Jacket und Pant

Wer auf einen herausragenden Schutz vor schlechten Wetterbedingungen setzt, greift auf die neue Damen-Kombi aus Thema GTX Jacket und Thema GTX Pant aus Gore-Tex Active Shell zurück. Laminierte YKK-Reißverschlüsse und verklebte Nähte an der Jacke verhindern zusätzlich das Eindringen von Wasser.

Die Kapuze lässt sich schnell einstellen, die Cohaesive Stopper am Hüftbund regulieren die Weite. An der vorgeformten Hose sorgt der durchgängige Reißverschluss für eine ideale Belüftung und eine leichte Bedienbarkeit. Auch hier kommt das neue Connection System zum Einsatz, womit sich Jacke und Hose am hinteren Ende verbinden lassen, um Kältebrücken in der Bewegung zu vermeiden. Für Herren befinden sich die Zagros GTX Jacket und Zagros GTX Pant im Sortiment.

La Sportiva Thema GTX Pant und Jacket

Auf der ISPO findet ihr den Stand von La Sportiva mit allen neuen Produkten in Halle A3, Stand 204.

