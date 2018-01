Ispo München 2018: Die Highlights

Felix Schäfer -

comAuf der ISPO präsentieren die Brands ihre Kollektionen der nächsten Saison. Wir haben uns wieder aufgemacht, euch die Highlights des kommenden Winters zu zeigen.

AIRHOLE

Facemask

Silikon-Atemloch

Signature-Velcro-Verschluss für einfaches Öffnen & Schließen

zweilagiges recyceltes DWR-Polyester

10.000 mm Wassersäule

Fleece-Futter für Komfort

Airhood Packable

abgenähtes Airhole-Atemloch

besteht aus leichtem Nylon mit Daunen

der Airhood lässt sich zum Airtube (Neckwarmer) umwandeln

wasserabweisend

ergonomische Passform

5 Panel Tech Hat & Bucket Tech Hat

Airhole-Atemloch aus Silikon

Nackenschutz

zweilagiges Außenfutter und Fleece-Innenfutter

10.000 Wassersäule

abnehmbare Facemask, die sich in einem Extrafach des Hutes verstauen lässt

Balaclava Full Hinge

Airhole-Atemloch aus Silikon

DWR-Beschichtung

dreilagiges recyceltes DWR-Material

stretchfähig für mehr Komfort

20.000 mm Wassersäule

>> mehr Infos auf airholefacemasks.com

DRAGON

PXV

Dragon's neue PXV

Dragon’s neue Goggle für 2018/19 mit einem noch weiteren Sichtfeld. Das deutlich vergrößerte periphere Sichtfeld erlaubt einen beinahe ungestörten 180°-Blick. Ganz egal, wie sehr man bei der PXV nach rechts oder links schaut, der Rahmen der Goggle kommt nie störend ins Blickfeld. Der Name „Panotech™“ kommt nicht von ungefähr, bekommt man doch mit der PXV einen panoramaartigen Rundumblick.

NFX2 Danny Davis

NFX2 Danny Davis

Größe: Medium

Swiftlock Scheibenwechselsystem

Patentierte rahmenlose Technologie

100 % UV-Schutz

Hypoallergene Gesichtsauflage aus dreilagigem Schaumstoff

Helmkompatibel

NFX2 Blake Paul

NFX2 Blake Paul

Größe: Medium

Swiftlock Scheibenwechselsystem

Patentierte rahmenlose Technologie

100 % UV-Schutz

Hypoallergene Gesichtsauflage aus dreilagigem Schaumstoff

Helmkompatibel

X2 Bryan Iguchi

X2 Bryan Iguchi

Größe: Large

Swiftlock Scheibenwechselsystem

Patentierte rahmenlose Technologie

100 % UV-Schutz

Hypoallergene Gesichtsauflage aus dreilagigem Schaumstoff

Helmkompatibel

X2s Gigi Rüf

X2s Gigi Rüf

Größe: Medium

Swiftlock Scheibenwechselsystem

Patentierte rahmenlose Technologie

100 % UV-Schutz

Hypoallergene Gesichtsauflage aus dreilagigem Schaumstoff

Helmkompatibel

>> Mehr Infos auf dragonalliance.com

ICETOOLS

Evo West

Leicht, atmungsaktiv und mit Polsterungen im seitlichen Rückenbereich versehen, das sind die Merkmale des neuen High-end-Protektor von Icetools.

Atmungsaktiv durch 3D-Air-Mesh-Technologie an der Rückeninnenseite

SAS-TEC: Neuer, super-ventilierter Memory-Foam (CE-geprüft)

Maschinenwaschbare Weste

Nierengurt mit Klett und Non-Stick-Velcro

YKK-Reissverschlüsse

Größen: S, M, L, XL

>> Weitere Infos auf icetools.de

NIDECKER & FLOW

Bei Nidecker gibt es interessante Neuigkeiten: Flow, bisher vor allem bekannt für die Bindungen mit Schnelleinstieg-System, gehört nun zur Nidecker-Familie. So ein Zusammenschluss passiert nicht ohne Veränderungen. Flow Snowboards gehören der Vergangenheit an, dafür hat Nidecker seine Kollektion weiter in Richtung Freestyle geöffnet, der Part, den bisher Flow abgedeckt hat. Auch die Boots tragen nun das Nidecker-Logo. Wer herkömmliche Ratschenbindungen bevorzugt, braucht sich aber auch keine Sorgen zu machen, denn Nidecker behält eine kleine Kollektion seiner traditionellen Bindungen bei.

Nidecker und Flow machen gemeinsame Sache

Nidecker – Mellow

Nidecker's Michi Berger und mit dem neuen Mellow

Shape & Profil: Surf Camrock; Camber zwischen den Bindungen und eine lange, aufgerockerte Nose für verbesserten Auftrieb

Radius: 7 m

Setback: 60 mm

Tail: Fish

Längen: 150 Wide, 155 Wide, 160 Wide

Nidecker – Princess

Princess (das Board, nicht der Mann)

All-Mountain Freeride Board für Frauen

Shape & Profil: Camber

Radius: 7 – 8 m

Setback: 30 mm

Längen: 147, 151, 156

Besonders Augenmerk ist die verlängerte, abgesetzte Freeflex Nose, die ungewollte Schläge absorbiert und außerdem durch die Einsparung an Material deutlich das Gewicht des Boards senkt

Nidecker – Tracer

Die neue Carving-Maschine, das Tracer

Carving-Experte

Shape & Profil: Camber, asymmetrisch

Radius: 7 m

Setback: 50 mm

Längen: 153, 157, 161

Kevlar für erhöhte Schockabsorption, Carbon Stringer für mehr Pop

Nidecker – Tracer

Der neue Tracer von Nidecker

Boa H3 mit Heel-Lock

leicht & mittelsteif für fortgeschrittene Fahrer

B.F.T. Vibram-Außensohle

Größen: 39,5 – 47

Nidecker – Talon

>> Mehr Infos auf nidecker.com

Flow wird sich wieder vollständig auf ihre Bindungen mit Schnelleinstieg konzentrieren

Flow – NX2-CX

Eine sehr steife Bindung für absolut direkte Kraftübertragung. Die NX2-CX richtet sich genau an jene Fahrer, die Highspeed bevorzugen und jederzeit vollste Kontrolle über ihr Brett behalten müssen. Der asymmetrische Powerstrap sorgt für optimalen lateralen Response, während Highback und Baseplate durch die Verwendung Carbon/Nylon besonders leicht bleibt. Größen: M, L, XL

>> Mehr Infos auf flow.com

YES.

Romain de Marchi & JP Solberg, zwei der Gründer von YES, ohne die Snowboarden heute nicht das wäre, was es ist

Basic Decade

Romains Board der Wahl: das Basic Decade

Shape: True Twin

Flex: 7/10

Kern: Carbon Powerdrive 2.0+ Slamback Stance

Base: Sintered True

Längen: 152, 155, 158, 159 Wide, 161

Das Basic Decade steht für ein Jahrzehnt YES Snowboards, eines der vielseitigsten Boards der Kollektion und ausgestattet mit den hochwertigsten Materialien. Das perfekt Brett für das YES-Jubiläum

Greats

Greats: die Giganten des Hip Hop, verewigt in der neuen YES-Kollektion

Shape: True Twin

Flex: 7/10

Kern: Pappel/Paulownie/Bambus

Asymmetrische Outline

Base: Sintered True

Längen: 151, 154, 156, 159

Bei allen Fotografien handelt es sich um Originale, die für das Design der Topsheets aufbereitet wurden

PowInc.

PowInc. für Kids

Shape: Directional Weird

Flex: 4/10

Kern: Pappel

Base: Extrudiert

Länge: 125

Wahrscheinlich das erste Powder-Board speziell für Kids. Die Groms werden so schnell so gut, dass sie bessere Boards benötigen. Warum also nicht auf eines entwickeln, das ihnen früh den Spaß im Powder bringt?

>> Mehr Infos auf yesnowboard.com

© Primesports.de