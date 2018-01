Kelly Slater wird zum Veganer

Stephan Bernhard -

Kelly Slater war schon immer ein Vorreiter in Sachen gesunder Ernährung. Jetzt hat er auf vegan umgestellt.

Wenn Kelly Slater über Ernährung spricht, hört man zu!

Denn niemand kann leugnen, dass Kelly mit mitte 40 so fit ist, wie es manch einer mit mitte 20 sein möchte. Ob das nur an der Ernährung liegt? Wer weiß! Falsch kann es aber keinesfalls sein, zu hören, was Kelly zu sich nimmt und das ist nun seit einem Monat plötzlich alles vegan. Die Wirkung: Kelly fühlt sich gut!

Kellys neue Küche.

Und wer noch mehr Ernährungstipps von Kelly Slater haben will, der findet hier bei Prime-Surfing die Top 7 seiner Superfoods.

