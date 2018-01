Mach mit bei unserer Surf-Partnerbörse!

Redaktion -

Sich Händchen haltend durch den Dschungel bis zum Secret Spot durchschlagen oder stundenlang am Strand auf die beste Tide warten. Das geht nur mit einem Partner, der auch surft. Doch der ist oft schwerer zu finden als eine gute Welle in der Ostsee. Die Lösung: Unsere Surf-Partnerbörse!

Wir suchen...

Singles, die noch auf der Suche nach ihrem (Surf-)Traumpartner sind.

Wir bieten...

Eine kostenlose Partnersuche im größten deutschsprachigen Magazin für Surfer: Prime Surfing. Unser Mag erscheint vier Mal im Jahr von März bis September.

Was müsst ihr dafür tun?

Wenn ihr einen Surf-Partner sucht, schickt uns eine E-Mail an info@prime-surfing.de mit dem Betreff "Surfbuddy gesucht". Wir schicken euch daraufhin einen Fragebogen, den ihr ausgefüllt und mit einem Foto von euch an uns zurücksendet. In einem der nächsten Ausgaben erscheint dann eure Kontaktanzeige und wir leiten anschließend alle Zuschriften an euch weiter.

Was bekommt ihr dafür?

Hoffentlich die ewige Liebe. Allerdings arbeiten wir im Moment auch noch an einem ganz speziellen Deal: Unter allen Pärchen, die sich 2018 durch unsere Partnerbörse gefunden haben, werden wir eine Reise verlosen. Mitmachen lohnt sich also!

