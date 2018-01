Prime Skitest Parkski

Roman Lachner -

Die Saison ist zwar schon im vollen Gange, aber wer weiß... vielleicht ist ja von Weihnachten noch etwas Kohle über und ihr spielt mit dem Gedanken, die letzten Kröten für eine neue Park-Fiedel auf den Tisch zu hauen. Wir haben für euch exklusiv die besten 12 Twintips für den Park zusammengetragen, getesten und in unserem Skitest auf den folgenden Seiten charakerisiert.

4FRNT - Wise

Amplid - Time Machine 90

Armada - Edollo

Down Skis - Throwdown 89

Extrem - Project 90

Faction - Prodigy 1.0

K2 Skis - Sight

Lib Tech - Wreckcreate 90

Line - Honey Badger

Moment - Frankenski

RMU - Apostle 98

Völkl - Transfer 89

4FRNT

Wise

Testlänge: 183 cm

Taillierung: 112 / 82 / 104 mm

Radius: 23,0 m

Gewicht/Paar: 3.630 g

weitere Längen: 177 cm

Konstruktion: Semi Cap

Shape: Regular Camber

Tail: Twintip

Rocker: keine

Preis: 619 Euro

www.4frnt.com

Viel haben die Konstrukteure am 2018er-­„Wise“ im Vergleich zum Modell aus dem Vorjahr nicht verändert – und auch nicht ver­ändern müssen. Um genau zu sein, hat die Crew um Matt Sterbenz bis auf das Dekor den Twintip genau so belassen, wie er war. Und das ist auch gut so, denn der Twintip lässt nur ungern an sei­nen Stellschrauben drehen. Schließlich will er sich seinen Charakter als bissiges Pipe-Monster erhalten und meidet Rocker-Designs wie Vampire das Sonnenlicht. Klar, mit einer klassischen Vorspannung, einer relativ schlanken Vespentaille und einem recht strammen Flex ist der 4Frnt kein Ski für Jibber, die im sich Low Speed Mode auf dem Eisen verlustieren. Nein, der „Wise“ will Vollgas durch Pipes getrieben werden. In den Halbröhren ver­beißt sich der Ski durch seine verwindungs­steife, aber leichte Semi-Cap-Kons­truk­tion in vereiste Transitions. Einerseits ist er durch diese Performance ein absoluter Spezialist im Park-Sektor, andererseits rüstet ihn diese Ausrichtung auch für radikale Carving-Sessions auf harten Pisten. Man könnte sogar meinen, der „Wise“ wäre als sehr sportlicher Alpin-Ski konstruiert worden, dem nachträglich das Tail aufgebogen wäre. Weil die Pipes hierzulande aber leider aussterben, ist der 4Frnt wohl nur wenigen Ridern wirklich zu empfehlen.

Amplid

The Machine 90

Testlänge. 185 cm

Taillierung: 121 / 90 / 110 mm

Radius: 18 m

Gewicht/Paar: 4,400 g

weitere Längen: 165, 175 cm

Konstruktion: Sandwich

Shape: Regular Camber

Tail: Classic Tail

Rocker: ohne Rocker­

Preis: 770 Euro

www.amplid.com

Und hier haben wir schon den ersten Ver­treter der Twintip-Verweigerer. Natürlich darf sich der geneigte Freeskier mit dem „Time Machine 90“ im Park blicken lassen, denn solange man auf Rails und Switch-Landungen verzichten kann, macht der Amplid eine gute Figur. Aber der Ski mit seinem klassischen Tail wurde für eine anderen Zielgruppe konstruiert. Er richtet sich eher an die Rider, die mit klassischen Alpin-Brands nichts anfangen können und mit einem Core Label ein Zeichen setzen wollen. Dabei soll die Latte natürlich einen ausgewogenen und sportlichen Charakter auf und teilweise auch neben der Piste besitzen. Im Gegensatz zu der Mehrzahl an Freeski-Modellen verzichtet Amplid auf Rocker und hat dem Directio­nal Ski mit seiner vielseitigen Mittelbreite von 90 mm einen durchgehenden Camber verpasst. Dieser Shape erlaubt es, die volle Kraft bei allen Schneebedingungen auf den Untergrund zu bekommen. Zusätz­lich sorgt ein durchgehender Tita­nal-Gurt für ausreichend Laufruhe. Auch beim „Time Machine“ kommt die neue An­tiphase-Technologie zum Einsatz. Statt des tradi­tio­nellen elastischen Kunststoffs besteht die Dämpfung aus einer Zusammen­setzung von nicht Newton’schen Materialschichten. Diese verhindern Vibrationen in der Schaufel und stabilisieren den Ski.

Armada

Edollo

Testlänge: 178 cm

Taillierung: 133 / 98 / 123 mm

Charakter: gechillte Basis

Radius: 20,5 m

Gewicht/Paar: 3.940 g

weitere Längen: 158, 168, 188 cm

Konstruktion: Semi Cap

Shape: Regular Camber

Tail: Twintip

Rocker: Tip Rocker

Preis: 579,95 Euro

www.armadaskis.com

Wo „Edollo“ draufsteht, steckt auch „Edollo“ drin. Dass es sich bei dem Modell um Henrik Harlauts Pro-Model handelt, muss an dieser Stelle ja wohl nicht explizit erwähnt werden – ansonsten solltest du dir schnellstmöglich ein Abo von unserem Mag zulegen, um besser informiert zu sein. Genug gedisst, schließlich willst du wissen, wie sich das Teil vom schwedischen Style-Oberpapst im Schnee bewegen lässt. Schwer zu beschreiben ist der „Edollo“ nicht, denn der Twintip fährt sich genau so, wie wir Henriks Riding charak­terisieren würden: relaxt, gechillt und ex­trem easy. Somit wäre im Grunde genommen auch schon alles Wichtige gesagt. Okay, ein paar Hard Facts, die den „Edollo“ charakterisieren, schaden sicher nicht: Der mittlere bis weiche Flex und der AR Nose Rocker erlauben dir, mit dem Ski auf Rails und Kicker gleichermaßen relaxt zu performen. Dabei bietet dir die 98 mm breite Taille genügend Stabilität in der Luft. Unterstützt wird diese durch die steiferen, horizontalen Lagen des Pop Lite Core. Gleichzeitig hat es Armada aber geschafft, den Ski durch eine Cap-Kons­truktion an den Skienden und eine solide Sandwich-Bauweise in der Skimitte angenehm leicht zu bauen. Genug Tech-Talk – kauft euch den Ski für Urban, Park und alles, was dazwischenliegt.

Down Skis

throwdown 89

Testlänge: 182 cm

Taillierung: 117 / 89 / 117 mm

Radius: 21,0 m

Gewicht/Paar: 3.650 g

weitere Längen: keine

Konstruktion: Sandwich

Shape: Regular Camber

Tail: Twintip

Rocker: Tip&Tail Rocker

Preis: 399 Euro

www.downskis.com

Kommen wir zum „ThrowDown 89“, der mit seiner 89-mm-Taille der schmalste Ski des „ThrowDown“-Trios und somit klar im Park beheimatet ist. Wie seine breiteren Brüder aus der „TD“-Serie ist auch die Freestyle-Latte nur in einer streng limitier­ten Stückzahl produziert worden. Wer das edle Teil sein Eigen nennen möchte, sollte sich also sputen. Wer einen dieser edlen Twintips ergattert, darf sich über ein Sportgerät freuen, das mit einem äußerst ausgewogenen Fahrverhalten glänzt. Verantwortlich dafür sind die vier Carbon-Stringer, die dem Twntip einen spritzigen Pop verleihen und zusammen mit dem stabilen Holzkern für ausreichend Laufruhe sorgen. Dicke Kanten rüsten den Ski für den harten Kampf mit Rails und Boxen, wobei sich der „ThrowDown“ auf Kickern und in der Pipe zweifelsohne wohler fühlt. Dies resultiert aus seinen eher wenig ausgeprägten Rockern und der deutlichen Vorspannung. Mit diesem Design macht der Down Ski natürlich auch auf der Piste eine tolle Figur. Für 399 Euro wird man lange suchen müssen, um ein ähnlich hochwertiges Modell zu finden.

Extrem

Project 90

Testlänge: 179 cm

Charakter: all day all in

Radius: 17,0 m

Gewicht/Paar: 3.840 g

weitere Längen: 172, 186 cm

Konstruktion: Sandwich

Shape: Regular Camber

Tail: Twintip

Rocker: Tip&Tail Rocker

Preis: 800 Euro

www.extremskis.com

Lange war es still um die schwedische Crew aus Åre, zumindest bei uns im deutsch­sprachigen Raum. Dies mag maß­geblich an wechselnden Distributoren gelegen haben. Jetzt sind die Jungs von Extrem aber wieder optimal aufgestellt und wir konnten die feinen Modelle aus Skandinavien unter die Lupe nehmen. Objekt unserer Begierde war natürlich der „Project 90“. Wie wir es von früheren Tests kennen, fällt zu Beginn die hochwertige Verarbeitung des Skis positiv auf. Okay, 800 Euro für einen Twintip sind jetzt auch kein Schnäppchen, da darf man dann schon hochwertigste Materialien erwarten. An dieser Stelle muss gleich eingeschoben werden, dass der „Project 90“ eher ein All-Mountain-Ski für die ganze Sai­son und sämtliche Geländeformen ist. Mit diesem Wissen rechtfertigt sich auch wieder etwas der tiefe Griff ins Portemon­naie. Schauen wir doch mal rein in das schwe­di­sche Gerät. Dort sehen wir einen soliden Holzkern aus Pappel und Birke, der von zwei Titanal-Lagen versteift wird. Hinter das Attribut „Kantengriff“ können wir also ein Häkchen setzen und auch hinter „Laufruhe“, denn Extrem hat eine Gummi-Membran aus dem Rennlauf verbaut, die Vibrationen spürbar minimiert. Letztlich rüstet noch die vielseitige 90-mm-Taille den Ski für alle Eventualitäten.

Faction

Prodigy 1.0

Testlänge: 176 cm

Taillierung: 120 / 90 / 110 mm

Radius: 18,0 m

Gewicht/Paar: 3.370 g

weitere Längen: 168, 172, 183 cm

Konstruktion: Semi Cap

Shape: Regular Camber

Tail: Classic Tail

Rocker: Tip&Tail Rocker­

Preis: 499 Euro

www.factionskis.com

Candide bekommt Konkurrenz – zumindest seine eigene Kollektion bei Faction, denn die Crew aus Verbier hat mit den „Prodigy“ eine komplett neue Serie aus dem Bo­den gestampft. Für alle, die sich eher im künstlich angelegten und gepflegten Ge­län­de aufhalten, haben die Konstrukteure den „Prodigy 1.0“ designt. Mit seiner 90-mm-Taille, seinem Twintip-Shape und seiner Semi-Cap-Bauweise fühlt sich der Ski zweifelsohne im Park oder auf der Piste am wohlsten. Das weiche Holz der Pap­pel dämpft und absorbiert Vibratio­nen. Durch die Kombination mit Buche er­hält der Kern die gewünschte Stabilität und Reaktionsschnelligkeit. Angenehm auffällig ist das geringe Gewicht des „Prodigy 1.0“. Das haben die Jungs aus der R&D-Abteilung durch eine Semi-Cap-Bauweise erreicht. An Tip und Tail wurde also der Obergurt über die Seitenwange gezogen und versteift so­mit den Ski, während im Inneren etwas Ma­terial eingespart werden konnte. Unter dem Fuß findet sich klassisch eine Sandwich-Konstruktion wieder. Bleiben letztlich nur noch die Rocker an Tip und Tail zu erwähnen, die den „Prodigy 1.0“ extrem wendig agieren und gerade auf Rails wunderbar einfach tanzen lassen. Alles in allem ein wirklich genialer Freestyle-Ski, der über kurz oder lang den „CT 1.0“ ablösen wird. Dass uns da später keiner weint.

K2 Skis

Sight

Testlänge: 179 cm

Taillierung: 116 / 88 / 110 mm

Radius: 19,5 m

Gewicht/Paar: k.A.

weitere Längen: 149, 159, 169 cm

Konstruktion: Sandwich

Shape: Regular Camber

Tail: Twintip

Rocker: Tip&Tail Rocker

Preis: 399 Euro

www.k2skis.com

Der „Sight“ ist bereits seit fünf Jahren Mitglied des K2-Factory-Teams. Man muss sich auch nicht lange fragen, warum das so ist, denn die Park-Latte bringt alles mit, was wir von einem lupenreinen Freestyle-Ski erwarten. Er ist bemerkenswert wi­der­stands­fähig, reaktionsschnell und spen­diert mit seinem einfachen Handling ei­nen knallbunten Blumenstrauß an guter Lau­ne. Für 2018 haben die Jungs aus dem Headquarter in Seattle etwas mehr Fleisch auf die ehemals 85 mm schlanken Hüften gepackt, sodass der „Sight“ jetzt mit 88 mm in der Skimitte deutlich stabiler aus dem Sommerschlaf aufgewacht ist. Gerade bei weicheren Verhältnissen im Frühjahr steht ihm diese kleine Plauze extrem gut. Sonst ist beinahe alles gleich geblieben. Weiterhin setzt K2 auf den All-Mountain-Rocker, das vielseitigs­te Rocker-Profil der kompletten K2-Kollek­tion. Dieses sorgt für geschmeidige Runden im Park und auf den Pisten – und das mit einer Extraportion Verspieltheit? Der Camber unter den Füßen sorgt gleichzeitig für ausreichend Grip bei harten Bedin­gun­gen. Unterstützt wird er dabei von den Car­bon-Stringern, die den Espenkern ver­stei­fen. Abschließend bleibt nur noch zu sagen, dass der „Sight“ ohne Zweifel einer der besten und vielseitigsten Twintips im Test war.

Lib Tech

Wreckcreate 90

Testlänge: 179 cm

Taillierung: 127 / 90 / 115 mm

Charakter: Twintip-Rätsel

Radius: 17,0 m

Gewicht/Paar: 3.300 g

weitere Längen: 163, 171 cm

Konstruktion: Sandwich

Shape: Regular Camber

Tail: Twintip

Rocker: Tip&Tail Rocker

Preis: 599,99 Euro

www.lib-tech.com

Schon im letzten Jahr konnte der Lib Tech die Testcrew mehr als begeistern. Auch bei seiner zweiten Teilnahme wusste der Schmalste der drei „Wreckcreates“ die volle Punktzahl abzuschöpfen. Zu verdanken hat das der Twintip in erster Linie sei­nem geringen Gewicht und der Tatsache, dass dieses die Sta­bi­li­tät so gut wie kaum spürbar beein­träch­tigt. Worin liegt nun das Geheimnis, das den Lib Tech überdurchschnittlich daherkommen lässt? Die­ses Rätsel bleibt selbst für uns ungelöst, denn abgesehen von der ge­wellten ­Magne-Traction-Kante konnten wir keine baulichen Besonderheiten beim Twintip finden. Es muss dann wohl die feine und gelungene Abstimmung von Rocker, ­Shape und Konstruktion sein, die den Park-Ski kennzeichnet. Wir jedenfalls sind mit unserem Latein am Ende, können euch den „Wreckcreate 90“ aber nur wärmstens empfehlen. Vielleicht habt ihr ja die Chance, den Ski auf einem der Ope­nings zu testen: Wir versprechen euch, ihr werdet euch in die Park-Latte verlieben. So viel zum Ski. Jetzt wollen wir aber noch generell etwas zu Lib Tech loswerden, denn die Jungs aus Seattle haben sich eine nachhaltige Produktion bei all ihren Modellen auf die Fahne geschrieben. Im Gegensatz zu vielen Brands verfolgen sie radikal diesen Weg.

Line

Honey Badger

Testlänge: 177 cm

Taillierung: 120 / 92 / 116 mm

Radius: 17,2 m

Gewicht/Paar: 3.300 g

weitere Längen: 155, 166, 172 cm

Konstruktion: Sandwich

Shape: Regular Camber

Tail: Twintip

Rocker: Tip&Tail Rocker

Preis: 369,95 Euro

www.lineskis.com

Es gibt wohl kein Tier in Afrika, das unerschrockener und durchgeknallter ist als der Honigdachs. Somit war letzten Winter der passende Name für den brandneuen Twintip aus der Line-Freestyle-Kollektion gefunden. Nun geht der furchtlose Marder unverändert in seine zweite Saison und präsentiert sich abermals als robuster Alleskönner. Dabei erin­nert der „Honey Badger“ stark an die Performance des „Afterbang“, denn auch bei diesem Ski sind alle Features auf Beständigkeit ausgelegt: von der Fatty Base und den breiten Kanten über das 4D Fiber Cap bis hin zu den soliden Sidewalls. Damit bei all der Stabilität nicht die Agili­tät zu kurz kommt, haben die Konstrukteure einen leichten Bambuskern verbaut, der mit Carbon-Ollie-Bands versteift wurde. Bringen wir alles auf einen Nenner, so sollte jedem klar sein, dass der „Honey Badger“ ein absolutes Rail- und Urban-Monster ist. Kein Wunder also, dass Will Wesson dieses Modell bevorzugt, wenn er als Metall­arbeiter durch den Groß­stadt­dschungel zieht. Doch selbst auf Kickern und sogar der Piste weiß der Line zu überzeugen. Auch hier kommt ihm der eher harte Flex zugute, der aber wegen der Rocker an Tip und Tail nicht sperrig wirkt. Und das alles gibt es auch noch zu einem beinahe unschlag­ba­ren Preis von 369,95 Euro.

Moment

Frankenski

Testlänge: 178 cm

Taillierung: 114 / 92 / 114 mm

Radius: 21,0 m

Gewicht/Paar: 3.700 g

weitere Längen: 168 cm

Konstruktion: Semi Cap

Shape: Regular Camber

Tail: Twintip

Rocker: Tip Rocker­

Preis: 512 Euro

www.momentskis.com

Der Preis für den ausgefallensten Namen geht an Moment mit ihrem „Franken­ski“ – da muss auch gar nicht erst lange diskutiert wer­den, damit das klar ist. Der Ski kommt brand-typisch mit den gekappten Skienden und einem genialen Dekor daher und sorgt schon rein optisch für Aufsehen. Diesen ersten Eindruck weiß der Ski auch in Aktion beizubehalten. Man spürt, dass die Konstrukteure viel Liebe in das Innenleben implantiert haben, denn im Park lässt sich der Twintip äußerst easy über sämtliche Obstacles treiben. Hier frisst er lieber Metall, schluckt aber auch Airs, ohne zu mucken. Zugute kommt ihm dabei der leichte inhouse verleimte Bambuskern, der unter einer Cap-Konstruktion versteckt ist. Durch das gut ausbalancierte Zusammenspiel von Rocker und Camber bleibt der Ski stabil in der Kurve, gleichzeitig aber extrem wendig, sodass Butters spielerisch vom Fuß gehen. Um ein Plus an Steifigkeit zu generieren, haben die Designer zudem Fiberglas und Carbon in die Eingeweide verpflanzt. Letztlich schützen noch eine äußerst robuste Kante und eine extrem dicke Base den Ski, wenn es auf Rails, Boxen und Walls etwas härter zugehen sollte. Bleibt nur noch die Frage zu lösen, wo ihr die lässige Latte herbekommt, denn das Core Label ist in nur wenigen Shops in Europa vertreten.

RMU

Apostle 98

Testlänge: 185 cm

Taillierung: 125 / 98 / 120 mm

Radius: 17,0 m

Gewicht/Paar: 3.720 g

weitere Längen: 162, 175 cm

Konstruktion: Sandwich

Shape: Zero Camber

Tail: Twintip

Rocker: Tip&Tail Rocker

Preis: 699 Euro

www.rmuoutdoors.com

Auch der „Apostle 98“ von RMU wäre ei­gentlich eher in der All-Mountain-Ka­tegorie beheimatet als in einem klassischen Freestyle-Segment. Doch wir wären ja nicht eure PRIMEs, wenn wir einen feuchten Sch... auf Konventionen geben würden. Also aufgepasst: Der „Apostle 98“ hat einen ähnlichen Shape wie der „North Shore“, sprich, er kommt ebenfalls in der RMU-üblichen Fünf-Punkt-Outline daher. Cha­rakterisierend ist auch der neue Tip-Rocker, der den Ski im Gelände etwas leich­ter vom Untergrund liftet. Okay, mit 98 mm unter der Sohle ist ohnehin nicht zu viel im Gelände zu erwarten, sollte es etwas tiefer werden. Der „Apostle 98“ ist eher als toller All-Mountain-Ski zu sehen, der aber für einen kurzen Ausflug durch den Park zu gebrauchen ist. Solange bei den Park-Laps euer Heck immer nach hinten zeigt, seid ihr auf der sicheren Seite. Switch lässt sich der RMU nur bedingt fahren, denn ihm fehlt das aufgebogene Tail. Was er hingegen liebt, sind aggressive Carving-Einlagen auf der Piste. Hier hält ihn sein recht steifer Flex sicher auf der Spur. Bei einer Länge von 185 cm hat der „Apostle 98“ einen Radius von 17 Metern sowie eine Taillierung von 110-125-98-120-110 mm und ist wie alle RMU-Ski „handcrafted in North America“. Folgt also dem „Apos­tle“ und ihr werdet erleuchtet.

völkl

Transfer 89

Testlänge: 179 cm

Taillierung: 122 / 89 / 112 mm

Radius: 21,3 m

Gewicht/Paar: 3.500 g

weitere Längen: 155, 163, 171 cm

Konstruktion: Sandwich

Shape: Regular Camber

Tail: Twintip

Rocker: Tip&Tail Rocker

Preis: 429,95 Euro

www.völkl.com

Bei den Straubingern hat sich mit dem „Transfer 89“ ein komplett neues Modell in die 2018er-Ski-Kollektion gemogelt. Dabei hat der Twintip seine Ellbogen ausgefahren und den „Kink“ von der Bühne ge­fegt – oder hat sich der „Kink“ einfach ein neues Kostüm übergezogen? Wie dem auch sei, im Neuling steckt jedenfalls viel vom legendären Park-Überflieger und spricht dieselbe Zielgruppe an wie der „Wall“. Mit seinem direktionalen Seitenzug sowie den Tip&Tail-Rockern kommt der „Transfer 89“ deutlich spielerischer und feh­ler­toleranter daher. Also eignet sich der Twintip auch für Einsteiger, die neben einem einfach zu fahrenden Park-Tool auch einen Ski am Fuß haben wollen, der sich zudem noch äußerst wendig über die Piste carven lässt. Verantwortlich für das einfache Handling ist primär der Multi­lay­er-Holzkern. Die Kombination aus Buche und Pappel ermöglicht einen extrem belastbaren Stabholzkern, bestehend aus Hartholz im Bindungsbereich und etwas leichterem Holz im restlichen Bereich. Ein zusätzliches Carbon-Band und die Seitenwange über die gesamte Skilänge sorgen für direkte Kraftübertragung und agiles Fahr­verhalten. Wird sich also zeigen, ob der „Transfer 89“ in die großen Fußstapfen seines übermächtigen Vorgängers treten kann. Das Potenzial hat er allemal.

© Primesports.de