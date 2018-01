Shred Unit Girls Session im Nordkette Skylinepark

Felix Schäfer -

Wieder einmal laden euch am Sonntag, den 28.01.18, die Mädels der Shred Unit zum gemeinsamen Shredden in den Nordkette Skylinepark ein!

Die Shred Unit Girls Session sind der perfekte Ort, wenn ihr gemeinsam mit Gleichgesinnten eure Park-Skills verbessern wollt und vor allem: eine gute Zeit zusammen auf dem Berg verbringen wollt!

Snowboard- und Freeski-Coaches werden mit euch zusammen im Park fahren und mit einer Menge Tipps und Tricks versorgen. Das Foto-Team Double-Ues ist ebenfalls am Start und wird eure Action dokumentieren. Beim Filming-Workshop von Girlscando bekommt ihr ebenfalls jede Menge hilfreiche Tipps, wie ihr euren eigenen Edit schneiden und verbessern könnt.

Außerdem habt ihr bei der "Goodies for Tricks"-Session die Möglichkeit, Preise von go-shred, Nikita und Rome Snowboards zu gewinnen! Die Anmeldung ist kostenlos und erfolgt vor Ort. Wenn ihr euch also am Sonntag nicht ins Messetreiben der Ispo stürzen wollt, dann verbringt euren Tag doch am besten auf der Nordkette!

Impressionen von der Shred Unit Girls Session vor zwei Jahren

© Primesports.de