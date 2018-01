Surfstar crasht mit Mountainbike

Stephan Bernhard -

Die Surfer der World Tour stürzen sich in die brutalsten Wellen über den seichtesten Riffen. Doch anscheinend lauern die wahren Gefahren nicht im Wasser.

Zumindest für Julian Wilson wurde nun eine...

Trainingseinheit auf dem Mountainbike zum Verhängnis. "Ich flog am Freitagabend bei einer Biketour über den Lenker", berichtet Julian, der die World Tour 2017 auf Platz 3 beendet hatte und schon lange als möglicher Titelfavorit gehandelt wird. "Im nächsten Moment knallte ich voll auf meine Schulter, was ein paar Bänder in dem Gelenk anreißen ließ." Eine Operation ist wohl nicht nötig, aber eine längere Pause am Strand. Ein Problem für Julian, denn in genau einem Monat beginnt die World Tour 2018 an der Gold Coast. Letztes Jahr holte Julian dort den Sieg, ob er dieses Jahr überhaupt antreten wird, ist ungewiss. So könnte ein Crash weitab vom Meer Julians Kampf um den Weltmeistertitel schon beenden, bevor er überhaupt begonnen hat.

Und so gab Julian den Unfall mit einem Beutel Tiefkühlgemüse auf der Schulter bekannt:

[embed]https://www.instagram.com/p/BejyIitHoru/?taken-by=julian_wilson

