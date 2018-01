Winter X Games 2018 Aspen – Alles was ihr wissen müsst

Jörg Angeli -

Mit den Winter X Games 2018 in Aspen steht diese Woche neben den Olympischen Spielen das wichtigste Event dieser Saison für alle Slopestyle, Halfpipe und Big Air Rider vor der Türe. Wir haben für euch die wichtigsten Infos wie alle Rider, ein Course-Preview, den Timetable, aktuelle Bilder sowie Videos und weitere Themen zusammengetragen.

Winter X Games 2018 in Aspen, Colorado (USA)

Die ersten Winter X Games fanden 1997 in Bear Mountain (Kalifornien) statt. Das diesjährige Event ist damit die 21. Ausgabe der wohl wichtigsten Veranstaltung für Slopestyle, Big Air sowie Halfpipe Fahrer genauso wie für Fans von Winter Action Sports. Bereits zum 17. Mal in Folge kommt der Freestyle-Zirkus nun nach Aspen in Colorado.

Alle Winter X Games 2018 Fahrer

Die Winter X Games sind ein Invitational Event, das heißt man kann sich nicht über Ranglisten oder andere Events qualifizieren. Der Veranstalter entscheidet, wer bei den X Games am Dropin stehen darf und wer zu Hause bleibt.

Alle Slopestyle und Halfpipe Fahrer in der Übersicht.

X Games 2018 - Alle Slopestyle Rider

Männer

Frauen

Männer

Frauen

X Games 2018 - Alle Halfpipe Rider

Männer

Frauen

Winter X Games 2018 - Slopestyle Course Preview

Wie gewohnt hat die Shape Crew in Aspen für das wichtigste Event der Freestyle Szene ein angemessenes Setup hingezaubert. Auf die ersten 3 Jibs Sections folgt eine Kickerline mit 2 normalen und einem Special Jump.

Aber Bilder sagen mehr als 1000 Worte, also seht selbst.

Das sehen die Rider, wenn sie beim Slopestyle Dropin stehen: Die ersten Jib Features mit diversen Rail sowie Bank Features - Foto: facebook.com/xgames

Die erste Jib Section von weiter unten - Foto: facebook.com/xgames

Die zweite Jib Section mit weiteren Rail Variationen (C Rail, Flat Down Rails) - Foto: facebook.com/xgames

Die dritte Rail Section mit weiteren Rail Variationen (A Frame, Double Kinked, Down) Pt. 1 - Foto: facebook.com/xgames

Die dritte Rail Section mit weiteren Rail Variationen (A Frame, Double Kinked, Down, Rainbow) Pt. 2 - Foto: facebook.com/xgames

Nach einem normalen (aber massivem) Table Kicker folgt ein Jump mit Side-Take-Offs, gefolgt von einem weiteren Money Booter mit normalem Table.

Der erste Kicker im X Games Slopestye Kurs - Foto: xgames.espn.com

Der mittlere der insgesamt drei Jumps kann klassisch von vorne, oder von den Seiten gefahren werden. - Foto: facebook.com/xgames

Der dritte und letzte Money Booter bei den X Games 2018 in Aspen - Foto: xgames.espn.com

Das Setup im Video-Preview mit dem Norweger Øystein Bråten sowie dem Amerikaner Noah Wallace.

Winter X Games 2018 - Superpie Course Preview

Die X Games 2018 Superpipe - Foto: xgames.espn.com

Winter X Games 2018 - Timetable

Alle Ski Freestyle Events bei den X Games 2018 in Aspen in der Übersicht. Bei den Superpipe und Big Air Contests gibt es keine Qualifikation, beim Slopestyle wird sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen vor den Finals nochmal aussortiert.

Donnerstag, 25. Januar 2018

Superpipe (Finals) - Frauen: 5:30 PM (Lokale Zeit) - 1:30 Uhr MEZ (Freitag, 26. Januar 2018)

Superpipe (Finals) - Männer: 8:00 PM (Lokale Zeit) - 4:00 Uhr MEZ (Freitag, 26. Januar 2018)

Freitag, 26. Januar 2018

Slopestyle (Qualifikation)- Männer: 1:00 PM (Lokale Zeit) - 21:00 Uhr MEZ

Samstag, 27. Januar 2018

Slopestyle (Qualifikation) - Frauen: 11:00 AM (Lokale Zeit) - 19:00 Uhr MEZ

Big Air (Finals) - Männer: 7:00 PM (Lokale Zeit) - 3:00 Uhr MEZ

Sonntag, 28. Januar 2018

Big Air (Finals) - Frauen: 12:00 PM (Lokale Zeit) - 20:00 Uhr MEZ

Slopestyle (Finals) - Männer: 12:45 PM (Lokale Zeit) - 20:45 Uhr MEZ

Winter X Games 2018 - Livestreams

Wo kann man die X Games denn nun Live verfolgen?

Deutschland

Legale Livestreams in Deutschland gibt es nur bei ProSieben Fun. Der Sender übertragt insgesamt 30 Stunden Live aus Aspen (alle Disziplinen).

Das X Games Programm auf ProSieben 7 in der Übersicht

Österreich

Bei den letzten Weltcups war in Österreich immer Verlass auf den Spartensender ORF Sport+. Für die X Games konnten wir bisher keine Sendungen im freien österreichischen TV finden. Ihr wisst wo die X Games in Österreich laufen? Dann schreibt uns auf Facebook.

Schweiz

Auch aus der Schweiz sind uns bisher keine Live-Übertragungen von den X Games bekannt.

Sonstige Livestreams

Die beste Möglichkeit neben den oben erwähnten Optionen, die X Games 2018 Live zu verfolgen, ist über den ESPN Online Player. Dort gibt es über ESPN Select zwei verschiedene Packages: Entweder einen 24 Stunden Pass für 5,99€ oder einen Monatspass für 7,99€.

Zudem laufen die X Games im linearen amerikanischen TV. Hier alle Contests die übertragen werden im Überblick.

Das X Games Liveprogramm im amerikanischen TV

Zu den oben angegebenen Zeiten könnt ihr versuchen, auf den einschlägig bekannten Seiten einen Livestream der jeweiligen Sender zu finden (gidf).

Winter X Games 2018 - Rider Profiles

Die X Games haben im Vorlauf zu der diesjährigen Veranstaltung eine Vielzahl an Videos mit interessanten Hintergrundinfos zu den jeweiligen Fahrern veröffentlicht. Hier alle Clips in der Übersicht.

Henrik Harlaut

Gus Kenworthy

Aaron Blunck

Noah Bowman

McRae Williams

Joss Christensen

Winter X Games 2018 - Social Media

Und natürlich ist auch in den sozialen Netzwerken wieder so einiges los. Hier ein paar ausgewählte Inhalte von Ridern und sonstigen involvierten Personen bei den Winter X Games 2018 in Aspen!

X Games Aspen 2018 - Smartphone App (iOS & Android)

Zuallerletzt möchten wir euch noch auf die offizielle X Games Aspen Smartphone App hinweisen. Dort findet ihr Infos über alle Rider, den Timetable, aktuelle News, Gewinnspiele, Infos für Gäste vor Ort und vieles mehr.

Die App ist für iOS sowie für Android vorhanden.

