6. FIS Freestyle World Cup am Corvatsch – Bald ist es soweit – Update 2

Vorbericht zum FIS Freeski Slopestyle Worldcup Anfang März 2018 im Corvatsch Park bei St. Moritz.

6. FIS Freestyle World Cup am Corvatsch - Update 2

Es ist soweit! Am 1. März fällt der Startschuss für den 6. Freeski World Cup im Corvatsch Park bei St. Moritz in der Schweiz. Mit insgesamt 50.000 Schweizer Franken lockt der AFP (Association of Freeskiing Professionals) Platinum Event die besten Freestyle Ski Athleten und darunter auch frisch gebackene Olympiasieger ins Engadin.

Mit dem Teaser Video wächst die Vorfreude auf eine Freeski Show der Extraklasse.

Der Corvatsch Park ist bereit für die Action

Im Corvatsch Park wurde in den letzten Wochen viel Schnee bewegt und das Shapeteam rund um Course Direktor Kobi Wuersch hat wieder einmal alles gegeben, um die beste Vorlage für eine Freeski Progression der Superlative abzuliefern. Wie immer, punktet das Setup zum Freeski World Cup mit vielen kreativen Multi-Features.

Eine Vorschau auf das komplette Setup findet ihr in unserem Course Preview Artikel.

Starke Schweizer treffen auf internationale Top Fahrer

Mit knapp 100 Athleten kann sich die Startliste für den 6. Freeski World Cup Corvatsch sehen lassen. Besonders bei den Ladies ist die Spannung vorprogrammiert. Denn die frisch gebackene Schweizer Olympiasiegerin Sarah Höfflin wird versuchen, ihren Erfolgskurs am Corvatsch fortzusetzen. Mathilde Gremaud, ebenfalls aus der Schweiz, ist ihr dabei als neue Vize Olympia Siegerin dicht auf den Fersen. Emma Dahlstrom (SWE) und die neue Olympia Bronzegewinnerin Isabel Atkin (GBR) stellen jedoch eine ernsthafte Konkurrenz für die beiden Schweizerinnen dar.

Für Deutschland und Österreich gehen Kea Kühnel und Laura Wallner an den Start. Bei den Männern hat sich der frisch gebackene Olympiasieger 2018, Oystein Braaten aus Norwegen angekündigt. Neben starken Herausforderern wie James Woods (GBR) werden die Schweizer Top Athleten, darunter Andri Ragettli, Fabian Bösch, Kai Mahler, Jonas Hunziker versuchen, ihren Heimvorteil am Corvatsch auszuspielen.

Zeitplan für den Freeski World Cup Corvatsch 2018

Mittwoch, 28.02.: 09:00 - 14:00 Uhr Training

Donnerstag, 01.02.: 09:00 - 14:00 Uhr Training

Freitag, 02.03.: 09:00 - 16:00 Uhr Qualifikation Damen und Herren

Samstag, 02.03.: 12:30 - 15:00 Uhr Finale Damen und Herren

6. FIS Freestyle World Cup am Corvatsch - Update 1

Einige der besten Freeskier der Welt versammeln sich am 2. und 3. März 2018 zum 6. Freeski World Cup im Corvatsch Park bei St. Moritz in der Schweiz. Neben dem FIS Freestyle Ski Weltcup Tagessieg stehen insgesamt 50.000 Schweizer Franken am Corvatsch auf dem Spiel. Der AFP Silver Event lockt neben den besten Schweizer Athleten auch viele Stars aus der internationalen Freestyle Ski Szene ins Engadin. Das kreative Setup verspricht eine spannende Show höchster Progression im Corvasch Park.

Der Freeski World Cup Corvatsch geht im März 2018 in die 6. Runde

Nach sechs Jahren ist der Freeski World Cup Corvatsch bereits ein fester Termin im internationalen Freestyle Skiing Kalender. Der von der der AFP (Association of Freeskiing Professionals) mit Silber Status dotierte Event lockt auch dieses Jahr wieder über 100 Top Athleten sämtlicher Nationen nach Graubünden. Markus Moser, Vorsitzender der Corvatsch AG Geschäftsleitung freut sich über das Ausmaß des Events: „Unsere Anstrengungen tragen Früchte und der Freeski-Event hilft strategisch massgebend mit, der Berg und die Destination für Freeski und weitere Events mit internationalem Top-Format zu werden.“

Schweizer Freeski Garde will Heimvorteil im Corvatsch Park verteidigen

Ein spannender Wettbewerb ist vorprogrammiert. Denn neben vielen internationalen Superstars, werden vor allem die Schweizer Athleten ihren Heimvorteil im Corvatsch Park ausspielen. Großer Favorit ist Andri Ragettli. Aber auch Fabian Bösch, Luca Schuler, Kai Mahler, Jonas Hunziker und viele weitere Schweizer Top Fahrer werden am Corvatsch ihr bestes geben, um sich einen Platz auf dem Podium zu ergattern. Bei den Ladies wird die FIS Gesamtweltcup Siegerin 2017, Sarah Höfflin, gemeinsam mit Giulia Tanno und Mathilde Gremaud auf Medaillenjagd gehen.

Internationale Freestyle Elite reist ins Engadin

Paolo La Fata, Chief of Competition, sieht sich durch die positive Resonanz der internationalen Freeski Prominenz bestätigt: „Wir freuen uns über die extrem hohe Dichte und Anzahl hochkarätiger Top Rider, die trotz Olympia am Corvatsch starten werden.“ Bei den Ladies werden Vorjahressiegerin Isabel Atkin (GBR) Emma Dahlstrom (SWE) und Madi Rowlands (GBR) dafür sorgen, dass die Messlatte mal wieder nach oben geschraubt wird. Mit Kea Kühnel und Laura Wallner sind auch eine Deutsche und eine Österreicherin dabei. Die Startliste der Männer ist mit einigen Aufsteigern gespickt.

Mit Bobby Brown (USA), Oscar Wester (SWE) und James Woods (GBR) können sich die Zuschauer auf eine spannende Freeski Show gefasst machen. Für Deutschland gehen Tobias Müller, Florian Preuss und Vincent Veile an den Start und Österreich ist mit Samuel Baumgartner, Viktor Moosmann und Lukas Müllauer vertreten.

Freeski Progression auf Ansage

Der Corvatsch Park ist bekannt für sein erstklassiges Setup und kreative Setups. Insgesamt sechs Multi- Features bieten auch dieses Jahr wieder die beste Vorlage für hochkarätige Freeski Progression. Einen Einblick in das Park Setup liefert die folgende Animation:

