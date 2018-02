Redaktion -

Am kommenden Wochenende trifft sich ein bunter Mix aus jungen und erfahrenen Freeridern beim Big Mountain Hochfügen. Darunter unter anderem Elias Elhardt, der mit seiner Wildcard seit langem wieder einen Contest bestreitet…

Am 10. Februar trifft sich ein Mix aus jungen Wilden und erfahrenen Freeride-Pros zum 4 Sterne Freeride World Qualifier Contest in Hochfügen im Zillertal/Tirol. Man darf gespannt sein was geboten wird, denn es kommt ein Großaufgebot an exzellenten Freeridern und mit so extrem viel Schnee wie dieses Jahr bietet die Ostwand ganz neue Lines. Die Vorjahressieger in der Kategorie Snowboard Anna Orlova (RUS) und Alex Hoffmann (AUT) sind schon heiß darauf, ihre Titel zu verteidigen.

Frau Holle muss eine Freeriderin sein, denn: "Im heurigen Winter hatten wir bereits außerordentlich viel Niederschlag. Das Face sieht durch den vielen Schnee harmloser aus, dafür ergeben sich für die Rider aber viele neue Lines, die so nur selten gefahren werden können", erklärt Mathias Pristach, Veranstalter Big Mountain Hochfügen. Ein Highlight, nicht nur für die Athleten, sondern auch für die Zuschauer, die auf der 8er-Alm vis-à-vis des Wettkampfhangs Platz nehmen und jeden Turn, jeden Sprung hautnah miterleben können.

Top-Talente in Tirol

Viele Gewinner des Big Mountain Hochfügen (BMHF) haben im Anschluss den Sprung in die Freeride World Tour (FWT) geschafft. So etwa Snowboarder und BMHF Sieger 2017 Alex Hoffmann (AUT). Ebenfalls auf der Starterliste: Die aufstrebenden Young Guns Mathieu Gschwandtner (AUT) versus Dylan Florit aus Frankreich. Mit gerade mal 19 Jahren zählt der Österreicher zu den hoffnungsvollsten Freeride-Nachwuchstalenten und wird dem hungrigen Franzosen im Wettkampf nichts schenken. Weitere Top-Athleten, die in Hochfügen an den Start gehen sind u. a. Johannes Schnitzer (GER) und der Allgäuer Snowboarder Elias Elhardt (GER), der sich über eine Wildcard freut.

Alaska Night: Meet & Greet mit den Freeride-Stars am Lagerfeuer

Bereits am 9. Februar feiert die Freeride-Szene ihr "Familientreffen" in Hochfügen bei der Alaska Night. Hier läuft das Beste, was der Tiroler und der Süddeutsche Hip Hop zu bieten hat: Ab 15 Uhr heizen Die2vonDerMusi im Red Bull Eventcar an der Talstation der 8er-Gondelbahn ordentlich ein. Um 18 Uhr heißt es Mitfiebern bei der Startnummernauslosung (Bib Draw), die erstmalig öffentlich stattfindet. Im Anschluss sorgt DJ Fu von den Wax Wreckaz für Big Beats. Zusammen mit Lagerfeuer und Zillertaler Schmankerl wird die Winter-Outdoor-Party zu einem besonderen Erlebnis, bei dem sich die Freeride-Stars ganz ungezwungen unter die Feiergemeinde mischen. Der Skibusverkehr zwischen Fügen und Hochfügen wird extra für die Alaska Night bis Mitternacht verlängert.

Timetable

Donnerstag, 08.02.18 12 bis 19 Uhr Akkreditierung im Registration Office, Panorama

Freitag, 09.02.18 8 bis 10 Uhr: Akkreditierung 09.30 bis 16 Uhr: Expo & Testival; 8er Treff, Parkplatz 10.30 bis 12.00 Uhr: Verpflichtendes Riders-Meeting; 8er Treff 12.30 Uhr: Face-Inspektion 15.30 bis 24 Uhr: Big Mountain Alaska Night; 8er Treff, Parkplatz

Samstag, 10.02.18 08 Uhr: Transer mit 8er Jet 08.15 Uhr: Riders Meeting & Equipment-Check 09.30 bis 16 Uhr: Expo & Testival; 8er Treff, Parkplatz 09 Uhr: Contest-Start 14.30 Uhr: Flower-Ceremony; 8er Alm 16 Uhr: Big Mountain Contest-Party; Kristallbar 20.30 Uhr: Preisverleihung 24 Uhr: Shuttle von Hochfügen nach Fügen; Kristallbar



Blue Bird beim Big Mountain Hochfügen presented by Dynastar / Lange am letzten Wochenende, aber mit durchaus herausfordernden Bedingungen für das 68-köpfige Starterfeld aus 15 Nationen. Die begehrten Trophäen und das Preisgeld in Höhe von € 10.000 Euro gehen an Alexander Hoffmann und Anna Orlova.

UPDATE vom 13. Februar 2017: Highlight Video

Snowboard Herren - Alexander Hoffmann besser als die Konkurrenz

Das Podium der Männer: Johannes Schnitzer, Alexander Hoffmann und Tommaso Gazzini

Bei den Snowboard Herren holte sich der Tiroler Alexander Hoffmann die begehrte Trophäe. Sein Style war der beste des Tages – eine flüssige Line ohne Fehler und mit durchwegs sauberen Landungen. Platz zwei ging an den Deutschen Johannes Schnitzer. Er entschied sich bei seinem Run für „riders right“ und zeigte Sprünge und eine flüssige Fahrt. Der Italiener Tommaso Gazzini holte sich den dritten Platz.

Snowboard Damen - Anna Orlova sichert sich den Sieg

Das Podium der Damen: Ana Salvador Arguas, Anna Orlova und Nuria Castán Barón

Platz eins bei den Snowboard Damen ging an die Russin Anna Orlova, die ihre konstant gute Leistung auch in Hochfügen mit einer kontrollierten und verspielten Fahrt bewies. Dahinter auf Platz zwei kam die Spanierin Ana Salvador Arguas mit einem soliden Run. Auf Platz drei landete eine weitere Athletin aus Spanien, Nuria Castán Barón.

Judges überaus zufrieden mit dem gesamten Event

FWT Advisorin und Head Judge Snowboard Female, Snowboard Men und Ski Female Monika Tatarkova zeigte sich begeistert: "Es war wieder eine wunderbare Veranstaltung. Wir haben Runs auf sehr hohem Level gesehen. Hochkarätig war auch die Organisation des Events". Head Jugde Ski Men Dion Wade Newport sagte: „Es war mir wie stets ein großes Vergnügen beim Event mit dabei zu sein."

"Hochfügen erfüllt die hohen Erwartungen, welche die Freeride Community an seinen beliebten Qualifier setzt, wieder vollständig erfüllt." - Head Jugde Ski Men Dion Wade Newport

Komplette Ergebnislisten

