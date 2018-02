Canyon Factory Enduro Racing Team 2018 – Französischer Neuzugang

Felix Heine -

Zum Start der 2018er Saison verkündet der Bikehersteller aus Koblenz zwei französische Neuzugänge. Florian Nicolai und Dimitri Tordo verstärken Ines Thoma und Joe Barnes im Canyon Factory Enduro Racing Team.

Canyon Factory Enduro Racing Team

Nachdem Justin Leov (hier sein ProBike Check inklusive Interview) seine Rennkarriere an den Nagel hing, wurden zwei würdige Nachfolger für den sympatischen Neuseeländer gesucht. Mit Hilfe von zwei französischen Fahrern werden Ines Thoma und Joe Barnes das Canyon Factory Racing Team nach wie vor im Kampf um den prestigeträchtigen EWS-Titel anführen. Ines wird versuchen ihren herausragenden Start in die 2017er Saison und ihre Podiumsserie zu wiederholen, während Joe Barnes neben seinen bekannten "Dudes of Hazzard"-Produktionen um die Rückkehr auf das EWS Podium kämpfen wird.

Ines Thoma blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück und wird alles daran setzen 2018 einen draufzusetzen "Es ist unglaublich, dass die 2018er Saison schon in einem Monat beginnt. Ich starte meine fünfte EWS-Saison mit Canyon, es ist also alles nichts neues, aber dennoch bringt einen neue saison aufregung mit sich. ich bin extrem motiviert die Saison auf der südhalbkugel zu starten."

-Ines Thoma.

Joe Barnes ist weiterhin dabei und setzt den Fokus auf Podiumsplatzierungen

Die Neuzugänge folgen auf der nächsten Seite.

Die Neuzugänge

Florian Nicolai und Dimitri Tordo sind neu im Team

An der Seite von Ines und Joe werden der 25-jährige Florian Nicolai und der EWS-Newcomer Dimitri Tordo das Canyon Factory Racing Team verstärken. Florian ist ein konstanter Podiums Anwärter, der für seine unglaubliche Bikebeherrschung bekannt ist. Dimitri hingegen ist eher ein EWS-Jüngling. Beide Neuzugänge stammen von der französischen Riviera und werden unter der Führung von Teamchef Fabien Barel ihr ganzes Potenzial offenbaren.

Die French Connection im Train "Unser enduro team hat vom moment unseres ersten Sieges 2013 in inaugural (punta ala) an große geschichte geschrieben. Seitdem ist das programm stärker denn je geworden und ich freue mich darauf meine erfahrung und leidenschaft mit den Athleten zu teilen."

-Fabien Barel.

Fabien Barel leitet das Team erneut in 2018

Die Enduro World Series beginnt im März mit dem Auftakt im chilenischen La Barnechea, einer Bergregion des Santiago Gebiets. An fünf Stopps macht die erstklassige Enduro Serie anschließend Halt in Südamerika, Europa und Kanada bevor sie schließlich im italienischen Traditionsfinale in Finale Ligure im September ihr Ende nimmt.

Im Two-Wheel-Drift um eine abhängende Kurve

Fotos: Markus Greber

Alle weiteren Informationen findest hier auf der Canyon Webseite.

