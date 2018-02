Felix Schäfer -

Nicht kleckern, sondern klotzen: Bei der Freestyle Show Night in Saalbach wird an nichts gespart, um euch einen Abend lang bestens zu unterhalten.

In Saalbach findet noch bis zum 01. März 2018 jeden Donnerstag auf der Turmwiese die Freestyle Show Night statt mit einer einzigartigen Kombination aus Snowboard, Freeski & Bike-Action. Der eigens für das Event aufgebaute massive Kicker bietet den Fahrern genügend Airtime, um ihre eindrucksvollsten Tricks in den hell erleuchteten Nachthimmel zu zaubern. Zusätzlich sorgen die Pyrotechniker und Feuerkünstler dafür, dass das Ganze zu einem unvergesslichen Anblick wird! Wenn ihr also gerade in Saalbach seid oder bis März einen Trip dorthin plant, solltet ihr euch einen dieser Abende fest im Kalender vormerken.

Zur Afterparty geht's ins Castello | © Saalbach

Nach der Action auf der Turmwiese geht es im "Castello" mit der Afterparty weiter, denn auch die gehört zur Freestyle Show Night dazu.

Info: Solltet ihr in Hinterglemm oder Jausern wohnen, könnt ihr mit dem Nightliner zur Show fahren; Einzelfahrt: 3,- Euro, Hin- & Rückfahrt: 4,50 Euro, Gruppen ab 30 Personen: 3,- Euro für Hin- und Rückfahrt >> Fahrpläne

