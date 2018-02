Gewinnt drei Tage in LAAX und shreddet mit den K2 Pros – The #K2Vacation

Jörg Angeli -

Beim #k2vacation Foto-Contest könnt ihr ein neues Paar Ski sowie ein dreitägiges Shooting in Laax zusammen mit den K2 Profis Kai Mahler, Collin Wili, Hugo Burvall, Joona Kangas und einigen mehr gewinnen! Wie ihr das schafft, erfahrt ihr hier.

#k2vacation

Freeskiing ist nicht nur ein Sport, sondern ein Lifestyle. Diese Aussage hört man von vielen Skifahrern, die dem Freestyle verfallen sind. Besonders wichtig ist dabei die Community, die sich im Freeskiing gebildet hat und genau hier setzt K2 Skis mit ihrem #k2vacation Foto-Contest an.

Worauf wartet ihr noch? Mitmachen und fette gewinne abstauben!

Lernt die K2 Profis kennen und geht zusammen Skifahren

Zwei Freeskier werden Anfang März als glückliche Gewinner des Contests ausgewählt. Neben einem brandneuen Paar K2 Skis bekommen die Auserwählten einen Trip nach LAAX spendiert, wo ihr drei Tage lang mit den K2 Profis zusammen am Berg und beim Feiern unterwegs sein könnt.

Eine edle Unterkunft gibt es natürlich auch noch oben drauf. Darüber hinaus geben euch die Teamrider am Berg Tipps für euer Riding, damit ihr mit neuen Tricks im Gepäck wieder nach Hause fahren könnt.

Wie kann ich gewinnen?

Zwei einfache Schritte sind nötig:

Liked die K2 Skis Instagram Seite

Ladet euren besten Ski-Shot auf Instagram hoch und tagged es mit #k2vacation

Einfach, oder? Also macht mit und gewinnt drei richtig fette Tage in Laax!

Mitmachen ist wirklich kinderleicht!

Welchen Ski könnt ihr gewinnen?

Bleibt noch eine Frage offen: Was für einen Ski bekommen die Gewinner denn?

Männer

Für den männlichen Gewinner stellt K2 einen Poacher Ski zur Verfügung. Der vielseitige K2 Ski mit All-Terrain Rocker ist bei allen Teamridern eine beliebte Waffe für Park und Piste. Street Fahrer wie Sean Jordan und Clayton Vila nutzen die Latten auch gerne mal in urbanen Umgebungen und dort geht es bekanntlich richtig hart zur Sache. Ein äußerst vielseitiger Ski also, den ihr ohne nachdenken jeden Morgen einpacken könnt - egal wie die Bedingungen gerade am Berg sind (oder in den Straßen).

Frauen

Für den weiblichen Gewinner hat K2 den aktuellen Missconduct Ski auf Lager. Mit 88mm unter dem Schuh und dem All-Terrain Rocker sind auch diese Latten perfekt für viele verschiedenen Bedingungen. Vor allem im Parkbereich hat sich dieser Ski bereits durchgesetzt und ist die bevorzugte Wahl der K2 Teamriderinnen, wenn es auf den Slopestyle Kurs geht.

