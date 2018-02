Gewinnt ein fettes Sponsoring-Paket beim „Rookie of the Year“ Video-Contest by Ski amadé

Felix Schäfer -

Aktuell läuft die Bewerbungsphase für den "Rookie of the Year" Video-Contest sponsored by Ski amadé. Neben einem fetten Haufen an Equipment den ihr gewinnen könnt, wird der Erstplatzierte zudem ein Teil der neuen RIDE Ski amadé Kampagne. Alle Infos zum Video-Contest.

Ab sofort haben talentierte Nachwuchsfahrer die Chance einen der begehrten „Ski amadé Sponsors-Me“ Verträge zu gewinnen. Jeweils zwei Freeskier und zwei Snowboarder werden von einer Jury ausgewählt und prämiert.

Der Gewinn für den besten Fahrer hat es in sich: Er wird das Gesicht der neuen RIDE Ski amadé Kampagne und oben drauf gibt es noch eine komplette Ski- bzw. Snowboard-Ausrüstung von Blue Tomato sowie Atomic inklusive GoPro und Ski amadé Saisonkarte. Und das war immer noch nicht alles. Zusätzlich kann der Gewinner an verschiedenen Foto- und Videoshootings vor der Kamera teilnehmen sowie als Ski amadé Vlogger kräftig bloggen und posten.

Wie kann ich mitmachen und gewinnen?

In insgesamt 4 Kategorien (Freeski und Snowboard jeweils getrennt für Männer sowie Frauen) werden die Gewinner von der Jury gekürt. Dabei müsst ihr folgende Punkte beachten:

Die Shooting Location für dein Video muss in den Ski amadé Snowparks sein!

Videoedit Dauer: mind.15 bis max. 60 Sekunden

mind.15 bis max. 60 Sekunden Du bist begeisterter Snowboarder oder Freeskier

Du bist neu in der Szene und willst dir einen Namen machen

Du bist auf Instagram & Co aktiv und weißt dich in Szene zu setzen

Du willst der Welt deine Skills zeigen und dich vor Experten beweisen

Du kannst uns einen coolen Videoedit von deinen besten Moves im Snowpark (!) schicken

Du bist mindestens 16 (!) Jahre alt

Alles verstanden? Dann hier noch die letzten Infos zum Ablauf eurer Bewerbung:

Vom 15.01.2018 bis 01.05.2018 kannst du deinen Video-Edit auf Youtube, Facebook, Vimeo oder Instagram hochladen.

kannst du deinen Video-Edit auf Youtube, Facebook, Vimeo oder Instagram hochladen. WICHTIG : Deine Seite bzw. dein Beitrag muss auf öffentlich gestellt sein, damit wir diesen sehen können!

: Deine Seite bzw. dein Beitrag muss auf gestellt sein, damit wir diesen sehen können! Der Videoedit darf in dieser Form noch nirgendwo vor dem 15.01.2018 veröffentlicht worden sein!

nirgendwo vor dem 15.01.2018 veröffentlicht worden sein! Der Video Titel muss "Ski amadé" enthalten

Tagging: #rideskiamade, #skiamadeROTY & mention @skiamade müssen dabei sein!

#rideskiamade, #skiamadeROTY & mention @skiamade müssen dabei sein! Beiträge die nicht allen Kriterien nicht entsprechen, können nicht berücksichtigt werden.

Unter folgender URL könnt ihr eure Bewerbung dann absenden: https://www.skiamade.com/de/winter/aktiv-erleben/snowparks/rookie-of-the-year

Wir wünschen euch viel Erfolg dabei!

© Primesports.de