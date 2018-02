„Girls Own The Park“ in Obergurgl

Felix Schäfer -

Im Snowpark Obergurgl kümmert sich eine All-Female-Shapecrew um das Wohl des Parks. Passend dazu fand gerade die erste "Girls Shred Session" des Winters mit Lea Baumschlager & Pilar de la Cruz statt.

Parkdesignerin Francine und ihre Crew sorgen sowieso schon für jede Menge Frauenpower in Obergurgl, aber am vergangenen Samstag konnten sie sich bei der ersten "Girls Own The Park"-Shred Session über zahlreiche Verstärkung freuen.

Wer bekommt da nicht Bock auf Parkfahren? | © Young Mountain/QParks

Die Shaperinnen hatten im Vorfeld mit jeder Menge Neuschnee zu kämpfen und waren schwer beschäftigt, den Park aus dem frischen Powder auszugraben, doch pünktlich zur Session stand das ganze Setup perfekt da. In diesem Jahr erwartete die Snowboarderinnen nicht nur ein, sondern gleich zwei Parks mit unterschiedlichen Features, so dass auch wirklich für jeden die passende Line dabei war.

Die beiden Pros Lea Baumschlager & Pilar de la Cruz nahmen die Teilnehmerinnnen nach einer Warmup-Runde gleich mit in den Park und versorgten sie mit jeder Menge Tipps.

In der Chill Area gab's am Mittag Verstärkung: ein BBQ am Berg ist einfach eine feine Sache. Danach ging's mit dem "How to shape"-Workshop weiter, denn schließlich sollten die Mädels nicht nur ihr Parkriding weiterentwickeln können, sondern auch mehr darüber erfahren, wie man die Obstacles richtig shaped.

Habt ihr Lust bekommen, selbst dabei zu sein? Dann meldet euch für eine der nächsten Girls Shred Sessions an!

Girls Shred Sessions – Termine 2018

03.02.18 Superpark Planai

17.02.18 Penken Park

24.02.18 badenova Snowpark Feldberg

03.03.18 Snowpark Alta Badia

10.03.18 Golden Roofpark Axamer Lizum

24.03.18 Blue Tomato Kings Park Hochkönig

>> Weitere Infos findet ihr hier.

© Primesports.de