Hochkeil Banked Slalom

Felix Schäfer -

Der Banked Slalom in Hochkeil erwartet euch auch in diesem Jahr mit einem schnellen Kurs, in dem ihr euch mit den anderen Fans des Steilkurvenrennens messen könnt!

Der Hochkeil am Hochkönig wagt immer wieder den Spagat zwischen Tradition und Moderne. Aus diesem Grund ist er der perfekte Austragungsort für die Urform des Snowboard-Rennsports. Das Hochkeil-Team präpariert ein Steilkurvenrennen, das sowohl optisch als auch fahrerisch alles aus den Teilnehmern herausholt. Aber hier geht es nicht nur um den Speed. Unter allen Teilnehmern werden auch jene ermittelt, die der Durchschnitts-Fahrzeit am nächsten kommen. Das bedeutet: jeder kann gewinnen, ob Profi oder Amateur. Die Top Preise werden für die Durchschnittszeit vergeben.

Banked Slaloms erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. Hier jagt Graham Watanabe durch die Steilkurven | © Vintage Snowboard Days

Auf die Profis, also jene die um die schnellsten Zeiten kämpfen, wartet ein Preis der Extraklasse. Der Tagesschnellste macht einen ersten Schritt in Richtung des legendären Mount Baker Banked Slaloms in den USA. Aus den Siegern von verschiedenen weltweit verteilten Rennen der Banked Slalom Tour werden ein Damen- und ein Herren-Startplatz verlost. Einige große Namen der Szene haben sich bereits angekündigt.

Egal ob Pro oder Amateur: Beim Banked ist nur die Zeit der Richter, jeder bekommt die gleiche Chance | © Vintage Snowboard Days

Kein Bindung am Snowboard? Kein Problem! Der LIVINGROOM Banked Slalom bietet eine eigene Wertung für Snurfer, Snowskates und Powsurfer. Damen und Herren messen sich natürlich in eigenen Klassen, ebenso wie die jüngsten Starter.

Timetable

Freitag, 02. Februar ab 13.00 Uhr Anreise und Get together beim Arthurhaus

14.30 – 16.00 Uhr Besichtigung am Banked Course

17:00 Uhr Präsentation der Themenausstellungen rund um das Hochkeilhaus Samstag, 03. Februar 09.00 – 10.30 Uhr Besichtigung und Training am Banked Course mit Testmöglichkeit Goodboards

11.00 – 15.30 Uhr LIVINGROOM Banked Slalom für alle Wertungsklassen

16.30 uhr Siegerehrung beim Arthurhauslift

20.00 Uhr im Hochkeilhaus: Movie night mit der Unsponsored.at Crew Sonntag, 04. Februar Spaß am Banked Kurs

10.00 – 14.00 Uhr Style Session im Banked Kurs mit Foto- und Videoshooting Sonstige Infos Startgeld bei Resgistrierung bis Freitag 02.02.:

Kids bis 10 Jahre Euro 5,-

Youth bis 15 Jahre Euro 10,-

Erwachsene bis 99 Jahre Euro 15,-

Nachmeldung am Samstag + Euro 5,-

Vergünstigte Liftkarten erhältlich!

Halbpension im Hochkeilhaus: Eine Nacht Euro 40,-, 2 Nächte Euro 70,-

© Primesports.de