Kurz & krass: Gabriel Medina beim Training

Melanie Schönthier -

Gabriel Medina, der in seiner Heimat gottgleich verehrte Surfstar aus Brasilien, ist beim Training in Australien gesehen worden.

Und was da abging, ist...

wirklich sehenswert. Nicht verpassen sollte man auch den anderen Surfer, der am Ende von Gabriels erstem Ritt auch gleich geritten wird. Grund für seinen Trip nach Australien ist natürlich die World Tour, die imMärz in Snapper Rocks an der Gold Coast beginnt.

[embed]https://www.instagram.com/p/Bfss0B5l8ap/?taken-by=stab

© Primesports.de