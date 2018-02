Mit dem Katamaran auf die Kanaren

Melanie Schönthier -

Das Pure Surfteam ist in ein Abenteuer der ganz besonderen Art aufgebrochen. Sie umsegeln in den nächsten zwei Wochen die kanarischen Inseln und steuern dabei einige der besten Surfspots an. Exklusiv für uns führen sie hier ein Logbuch über ihren Trip!

Pure Katamaran Trip

Gestern hob das Pure Surfteam in München bei Minustemperaturen ab und landete ein paar Stunden später an ihrem Ziel: Lanzarote. Vor den Teamridern und der Crew liegen zwei Wochen an Bord eines Luxus-Katamarans. Damit wollen sie die besten Surfspots der Kanaren ansteuern und so viel Surfzeit wie möglich rausholen. Was sie auf ihrem einzigartigen Boattrip erleben, werden sie in regelmäßigen Vlogs berichten. Heute kam bereits der erste raus:

[embed]http://youtu.be/asG0gthm-hk

Exklusiv für Prime Surfing führt die Crew auch noch ein Logbuch und lässt euch so an ihrem Leben an Bord teilhaben!

Logbuch Nr. 1: 19.-20. Februar 2018

Boot: Otto Mezzo

Location: Lanzarote - Lobos

Reported by: Tobias Schröder

Besatzung: Tobi Schröder, Remi Petersen, Lenni Jensen, Ale Piu und Adrian Siebert

Das Pure Surfteam berät, welcher Spot als erstes angesteuert werden soll. Foto: Matze Ried

Sonntag 05:20, München -10 Grad: Abflug mit Zieldestination Lanzarote. Hoffen, dass unser ganzes Surf- und Mediaequipment heil ankommt.

Sonntag 10:00, Lanzarote Marina Praya Blanco+22 Grad: Die Insel hat uns direkt mit warmen Temperaturen und einem blauen Himmel begrüßt. In der Marina finden wir unseren 50ft Katamaran mit dem Namen "Otto Mezzo".

Vor dem Vergnügen kommt die Arbeit! Erst Boards verladen, dann Anker los. Foto: Matze Ried

Sonntag 13:00, Lanzarote-Isla el Lobos, Sonnenschein: Nachdem unser Equipment an Board verstaut und gesichert wurde, ging es mit vollem Segel Richtung Isla el Lobos, wo uns gleich zum Start perfekte kleine Wellen erwarteten. Mit dem Beiboot wurden wir dann gleich ins Lineup geshuttelt, um diesen schönen Reefbreak zu surfen. Stoked!

Pure Teamrider und Logbuch-Verfasser Tobi Schröder kickt aus der seichten Endsection von Lobos. Foto: Matze Ried

Sonntag: 19:30, Isla el Lobos, Wind frischt auf: Mit dem Sonnenuntergang geht es dann auf die Rückseite der Insel, wo wir in einer geschützten Bucht die Nacht verbringen.

Montag: 06:30, Isla el Lobos, no Wind: Early Bird Surf, der sich gelohnt hat. Perfekte Conditions für unsere Jungs, um zu scoren. Da Remi noch auf seine Boards wartet, findet er mit einem Schneidebrett aus der Küche alles, was er braucht, um Bodysurfen zu gehen. Die Locals staunen nicht schlecht, als er eine von den Setwellen damit komplett absurft. Sick!

Montag: 14:00, Isla el Lobos, Wind wird stärker und kleine Wolken ziehen auf: Unsere Anker Winch geht kaputt und wir sind gezwungen, über Nacht zurück in die Marina zu fahren. Wir bereiten das Boot vor, um bereits in der Nacht Richtung La Graciosa aufzubrechen.

Fortsetzung folgt...

Was gibt es nach einem erfolgreichen Surftag besseres als ein Sunset-Bier? Foto: Matze Ried

