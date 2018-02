News der Woche – 7

Stephan Bernhard -

Die News der Woche heute mit einem halbnackten Model, einem Ritt über Felsen und einem unvergesslichen Selfie.

Hawaii vs. World Tour

So wie es aussieht, wird es 2019 keine Billabong Pipe Masters mehr geben. Wie kann das sein, gilt der Contest an der North Shore doch als der wichtigste Contest der ganzen World Tour. Alles begann ganz harmlos: Die World Tour wollte die Pipe Masters von Dezember in den Januar verlegen. Doch die Behörden auf Hawaii sagten, dass das nicht so einfach ist und klangen dabei ein wenig nach verletzem Stolz. Auf jeden Fall hieß es, dass die Anfrage zu spät gekommen sein. Danach ging es ein paar Mal hin und her, wohl auch weil die Behörden es vorher nicht für möglich gehalten hatten, dass die World Tour dann eben die Pipe Masters absagt. Am Ende hat der Bürgermeister von Honolulu sogar darum gebeten, dass die World Tour ihren Contest nicht aus Hawaii abzieht. Aber er sagte auch, dass er die Regeln nicht beugen könnte. So kam es, dass die World Tour bekannt gab, dass es 2019 keine Pipe Masters geben wird. Spannend bleibt die Frage, wo der Contest dann stattfinden könnte.

Wird es wirklich keine Pipe Masters mehr geben?

Wie knapp kann man an einem Felsen vorbeisurfen?

Die Antwort lautet: Sehr knapp! Und den Beweis liefert Ex-World-Tour-Surfer Josh Kerr, der bei diesem Ritt teils so knapp an den Felsen entlangrast, dass er sie berühren könnte. Und um nicht auf dem Trockenen zu landen, muss er sogar zwei Ollies machen.

Eine Welle, die es so nicht geben dürfte

Oder kann jemand erklären welchen physikalischen Gesetzen dieser Brecher folgt?

Und zum Schluss...

ein halbnacktes Model, das den Ozean mit seiner Freizügigkeit ein wenig zu sehr reizte.

Fast vergessen:

Das Selfie, das der Mann am Auslöser wohl nie vergessen wird:

