Stale verpasst knapp den Einzug ins Finale in Pyeongchang, der Neuseeländer Carlos Garcia Knight dominiert die Quali der Herren und mit Michael Schärer und Jonas Bösiger haben es gleich zwei Schweizer Young Guns ins Big Air Finale geschafft!

Qualifikation Big Air Herren

Red Gerard, USA: 85 Punkte Billy Morgan, GBR: 90,5 Punkte Michael Schärer, SUI: 87 Punkte Seb Toutant, CAN: 91 Punkte Chris Corning, USA: 88 Punkte Torgeir Bergrem, NOR: 94,25 Punkte Kyle Mack, USA: 88,75 Punkte Mark McMorris, CAN: 95,75 Punkte Niklas Mattsson, SWE: 90 Punkte Jonas Bösiger, SUI: 96 Punkte Max Parrot, CAN: 92,5 Punkte Carlos Garcia Knight, NZ: 97,5 Punkte

Slopestyle Setup

Kurs-Checkout mit Billy Morgan & Jamie Nicholls

Der Rest des britischen Freestyle-Teams hat fleißig Fotos vom Setup des olympischen Slopestyle-Kurses in Pyeongchang geschossen und verschafft euch einen ersten Eindruck von dem, was die FahrerInnen während der Spiele erwarten wird.

Timetable

Bei der Sportschau bekommt ihr jeweils am Morgen nach den Qualis und Finals gegen 9 Uhr eine Zusammenfassung. Nach einigen Querelen was die Übertragungsrechte der Spiele in Pyeongchang betrifft, sah es zunächst so aus, als ob die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt keine Bilder senden würden/könnten, doch man hat sich einigen können und nun gibt es, wenn auch nicht für alle Sportarten, viele Live-Streams. Snowboard gehört leider nicht dazu, aber wie gesagt, die Zusammenfassung bekommt ihr natürlich.

Wollt ihr den Jungs und Mädels live zuschauen, wird's schon etwas komplizierter. Nicht nur, dass ihr aufgrund der acht Stunden Zeitverschiebung auf eine gute Portion eures Schlafs verzichten müsst, sondern ihr braucht auch einen Zugang zum Eurosport-Player, den es natürlich nicht kostenlos gibt. Ihr könnt euch aber auch im Vorfeld die Contests raussuchen, die ihr unbedingt sehen wollt und die kostenlose 5-tägige Testphase nutzen.

Auch der ORF wird natürlich über die Spiele berichten, leider steht nicht genau fest, wann die Freestyle-Disziplinen auf dem Plan stehen. SObald es hier genaueres zu berichten gibt, erfahrt ihr es von uns. Neben Eurosport wird auch der Privatsender TLC berichten, doch leider ist auch hier noch nichts genaues bekannt.

10.02.18 | 2 Uhr | Slopestyle Herren Qualifikation 1

10.02.18 | 5 Uhr | Slopestyle Herren Qualifikation 2

11.02.18 | 2 Uhr | Slopestyle Herren Finale

11.02.18 | 5.30 Uhr | Slopestyle Damen Qualifikation

12.02.18 | 2 Uhr | Slopestyle Damen Finale

12.02.18 | 5.30 Uhr | Halfpipe Damen Qualifikation

13.02.18 | 2 Uhr | Halfpipe Damen, Finale

13.02.18 | 5 Uhr | Halfpipe Herren, Qualifikation

14.02.18 | 2.30 Uhr | Halfpipe Herren, Finale

19.02.18 | 1.30 Uhr | Big Air Damen, Qualifikation 1

19.02.18 | 3.40 Uhr | Big Air Damen, Qualifikation 2

21.02.18 | 1.30 Uhr | Big Air Herren, Qualifikation 1

21.02.18 | 3.45 Uhr | Big Air Herren, Qualifikation 2

23.02.18 | 1.30 Uhr | Big Air Damen, Finale

24.02.18 | 2 Uhr | Big Air Herren, Finale

Die Teams

Team Deutschland

Silvia Mittermüller | © Snowboard Germany

Silvia Mittermüller: 08. August 1983; Halfpipe

Johannes Höpfl | © Snowboard Germany

Johannes Höpfl: 12.08.1995; Halfpipe

Wollt ihr wissen, wie das deutsche Olympia-Outfit aussieht? Dann schaut mal hier rein!

Team Österreich

Clemens Millauer & Anna Gasser | © laola1.at

Team Schweiz

Team Kanada

Slopestyle/Big Air

v.l.n.r.: Brooke Voigt, Spencer O'Brien, Laurie Blouin, Seb Toots, Max Parrot, Tyler Nicholson, Mark McMorris | © independentsportsnews.com

Halfpipe

v.l.n.r.: Mercedes Nicoll; Derek Livingston, Calynn Irwin | © canadasnowboard.ca

Team USA

Slopestyle/Big Air

Halfpipe

Team Schweden

Team Norwegen

Team Finnland

Team England

Team Niederlande

Team Belgien

Team Australien

Team Japan

Ayumu Hirano: 29.11.1998

Taku Hiraoka: 29.10.1995

Asami Hirono: 08.11.1990

Kurumi Imai: 24.09.1999

Reira Iwabuchi: 14.12.2001

Raibu Katayama: 04.05.1995

Hiroaki Kunitake: 10.02.2002

Haruna Matsumoto: 26.07.1993

Hikaru Oe: 03.08.1995

Yuri Okubo: 27.07.2000

Miyabi Onitsuka: 12.10.1998

Sena Tomita: 05.10.1999

Yuto Totsuka: 27.09.2001

Slopestyle Herren – Review

100 Punkte gibt es für die Jungs zu erreichen, 60 Prozent werden auf den Rails und den Kickern vergeben, 40 Prozent gibt's für die Overall Impression. Damit soll sichergestellt werden, dass nicht nur das technische Level der Tricks zum Tragen kommt, sondern auch wie flüssig die ausgewählte Line gefahren wird und wie die Tricks ausgeführt werden.

Am Ende konnte ihm keiner das Wasser reichen: Red Gerard ist der jüngste Olympia-Sieger im Snowboarden der Geschichte

Bei - 13 Grad Celsius und mitunter heftigen Winden waren die Voraussetzungen im Phoenix Park in Südkorea nicht optimal und einige der Fahrer hatten so ihre Schwierigkeiten. Drei Final-Runs mussten die Jungs absolvieren und es blieb bis zum Schluss spannend. Das Setup erlaubte (oder verlangte?) Kreativität in der Wahl der Lines und so bekam man einige für Contests bisher eher ungewöhnliche Kombinationen zu sehen. Natürlich waren die Erwartungen an einige der Fahrer besonders hoch, wie etwa Marcus Kleveland, der junge Überflieger, der mit einer schier außerirdischen Boardkontrolle gesegnet ist, Stale Sandbech, einer der stylischsten Contest-Fahrer, den wir im Moment haben oder ein Mark McMorris, der schon so viele Contests auf der ganzen Welt für sich entscheiden konnte und nach seiner schweren Verletzung wieder voll und ganz dabei ist. Auch Red Gerard gehört zu jenen Fahrern, deren Runs wir mit Spannung erwarteten und er erfüllte die Erwartungen voll und ganz, wenn er auch zwei seiner drei Runs nicht zu Ende bringen konnte und stürzte. Auch Max Parrot, die kanadische Contest-Maschine, stürzte im zweiten Run und musste alles auf seinen dritten und letzten Lauf setzen.

"Just don't blow it now…" Die Gedanken eines Siegers während dem letzten Trick

Im finalen Run musste Tyler Nicholson vorlegen, doch es schien, als wäre der Druck ein wenig zu groß. Denn auch wenn die Trick- und Line-Wahl vielversprechend war, konnte er den Run nicht sauber durchfahren. Für ihn blieb sein zweiter Run der beste. Nun war es an Stale Sandbech. Nachdem er seinen ersten Run verpatzt hatte, konnte er im zweiten mächtig aufholen, doch für den Sieg galt es nochmal einen draufzusetzen. Doch leider stürzte er schon am ersten Kicker, nachdem er die Rail-Section perfekt durchlaufen hatte. Weiter mit Seb Toots, der nächste Kanadier im Finale und ebenfalls einer der versiertesten Contest-Fahrer der Welt. Der zeigte mächtig Nerven, knallte einen Trick nach dem anderen sicher raus, scheiterte aber am dritten Kicker und dem Triple Cork. Damit war der Weg frei für Red Gerard, die „alten“ Slopestyle-Kings vom Thron zu stoßen. Und das tat er auf eindrucksvolle Weise. Trick nach Trick in der Rail-Section perfekt gelandet, servierte er auch auf den drei Kickern sauberste Arbeit und schloss seinen Run mit einem Backside Triple Cork 1440° ab.

Mächtig Druck für McMorris, der sich davon aber scheinbar nicht beeindrucken ließ. Bis zum Schluss, als er beim dritten Kicker stürtzt und Red damit nicht mehr von Platz eins verdrängen konnte. Aber noch war nicht Schluss, denn Marcus Kleveland, nicht viel älter als Red, stand am Inrun. Sicher durch die obere Section, doch dann stürzt auch er am Kicker. Max Parrot hatte den letzten Run des Tages abzuliefern. Der beweist Nervenstärke und kann seinen Run so sicher wie es nur geht zu Ende bringen. Keine leichte Aufgabe für die Judges, doch am Ende bleibt Red Gerard auf Platz eins. Und schreibt damit Geschichte: Der 17-jährige US-Amerikaner ist der jüngste Snowboarder, der sich mit olympischem Gold behängen darf.

Die letzten beiden Final-Runs könnt ihr euch übrigens in der ARD-Mediathek anschauen.

Slopestyle Damen – Review

Zunächst schien es, als müsste der Slopestyle-Contest der Frauen aufgrund des Windes um einen Tag verschoben werden, doch dann entschied man sich doch dafür, den Contest nur wenig verzögert zu starten. Die Quali-Runden konnten jedoch nicht stattfinden, sodass alle Fahrerinnen automatisch im Finale an den Start gingen. Die Wetterbedingungen blieben jedoch herausfordernd, was einigen Fahrerinnen im Verlauf recht große Schwierigkeiten bereitete.

Und so gingen die folgenden Slopestylerinnen an den Start:

1. Sarka Pancochova, Tschechien

2. Lucile LeFevre, Frankreich

3. Klaudia Medlova, Slowakei

4. Carla Somaini, Schweiz

5. Asami Hirono, Japan

6. Silvia Mittermüller, Deutschland

7. Cheryl Maas, Niederlande

8. Sofya Fedorova, Russland

9. Jessika Jenson, USA

10. Elena Könz, Schweiz

11. Sina Candrian, Schweiz

12. Isabel Derungs, Schweiz

13. Yuka Fujimori, Japan

14. Aimee Fuller, England

15. Silje Norendal, Norwegen

16. Reira Iwabuchi, Japan

17. Brooke Voigt, Kanada

18. Miyabi Onitsuka, Japan

19. Hailey Langland, USA

20. Laurie Blouin, Kanada

21. Zoi Sadowski Synnott, Neuseeland

22. Enni Rukajärvi, Finnland

23. Spencer O’Brien, Kanada

24. Anna Gasser, Österreich

25. Julia Marino, USA

26. Jamie Anderson, USA

Aufgrund der ausgefallenen Qualifikation und des großen Starterfeldes, wurde die Anzahl der Runs auf zwei begrenzt, wobei nur der bessere von beiden am Ende zählen würde. Noch bevor der erste Run starten konnte, gab es für die deutschen Snowboard-Fans schlechte Neuigkeiten: Silvia Mittermüller fuhr schon durch eine Grippe geschwächt im Training und verletzte sich dabei auch noch, so dass sie im Finale erst gar nicht an den Start gehen konnte.

Ein sauberer erster Run und auch ein wenig Glück brachten Jamie Anderson Gold im Slopestyle-Finale der olympischen Spiele 2018

Der Rest des Starfeldes hatte von Anfang an mit extrem schwierigen Bedingungen zu kämpfen. Immer wieder fuhren heftige Windböen seitlich durch den Kurs, so dass die Fahrerinnen mitunter länger am Start standen, bis sie die Freigabe bekamen oder in nicht wenigen Fällen sogar während des Runs von Böen erwischt wurden. In der oberen Rail-Section war das nicht weiter schlimm, doch sobald es an die Kicker ging, wurde es nicht selten durch den Wind sehr gefährlich. Im ersten der beiden Heats konnten nur eine Handvoll Fahrerinnen ihren Run ohne Sturz zu Ende bringen und selbst die konnten nicht alles zeigen, was sie drauf hatten. Jamie Anderson, die Titelverteidigerin, startete als Letzte im ersten Run und war eine der wenigen, die ihren Run zu Ende fahren konnte. Und setzte sich direkt an die Spitze. Es gab einige Fahrerinnen, die durchaus imstande gewesen wären, auf Goldkurs zu fahren, doch keine davon konnte den Run zeigen, den sie vorhatten. Anna Gasser zum Beispiel oder auch Silje Norendal, Cheryl Maas, Enni Rukajärvi oder Spencer O’Brien, alles erfahrene Slopestylerinnen mit einem eindrucksvollen Repertoire an Tricks, fuhren ohne Fehler ins Ziel. Die obere Rail-Section des Kurses wurde mit wenigen Ausnahmen von allen souverän und stellenweise sehr kreativ und stylish gemeistert, endeten viele Sprünge direkt auf dem Knuckle. Glücklicherweise wurde keine der Fahrerinnen ernsthaft verletzt, doch die Vielzahl der Stürze spricht eine deutliche Sprache. Vielleicht wäre es dem gesamten Contest zuträglicher gewesen, wenn er wie, wie eigentlich auch geplant, um einen gesamten Tag verschoben worden wäre. Aber das bleibt Spekulation und der Slopestyle-Contest der Frauen bei den Olympischen Spiele 2018 ist vorbei. An Jamie Andersons Run aus dem ersten Heat kam niemand heran und so konnte die US-Amerikanerin ihren Titel erfolgreich verteidigen.

Ergebnisse

1. Jamie Anderson, USA

2. Laurie Blouin, Kanada

3. Enni Rukajärvi, Finnland

4. Silje Norendal, Norwegen

5. Jessika Jenson, USA

Hier könnt ihr euch das Slopestyle-Finale der Frauen in voller Länge anschauen.

Snowboard Halfpipe Damen – Review

Die Bedingungen für das Finale der Frauen in der Halfpipe in Pyeongchang bei den Olympischen Winterspielen 2018 waren weitaus besser als noch beim Slopestyle-Finale am Tag zuvor. Der Wind hatte deutlich nachgelassen und so konnten die Fahrerinnen ohne Verzögerungen ihre Runs nacheinander abliefern. Chloe Kim war mit der Höchstpunktzahl aus der Qualifikation herausgekommen und startete somit als Letzte:

1. Arielle Gold, USA

2. Kelly Clark, USA

3. Mirabelle Thovex, FRA

4. Sophie Rodriguez, FRA

5. Emily Arthur, AUS

6. Sena Tomita, JPN

7. Cai Xuetong

8. Queralt Castellet, ESP

9. Maddie Mastro, USA

10. Haruna Matsumoto, JPN

11. Liu Jiayu, CHN

12. Chloe Kim, USA

Neben Chloe Kim, dem 17-jährigen Übertalent in der Halfpipe, gab es natürlich noch einige weitere Kandidatinnen, deren Runs wir mit Spannung erwarteten: Kelly Clark natürlich, die Grand Dame der Pipe und nach wie vor eine der stärksten, sichersten und stylischsten Fahrerinnen oder auch Liu Jiayu aus China, die in Laax ihre Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis gestellt hatte und auch hier in Südkorea mit hohen, technischen Tricks überzeugen konnte. Und so war es nicht allzu verwunderlich, dass genau diese drei auch die Liste nach dem ersten Heat anführte: Chloe, gefolgt von Liu und Kelly. Aber es kamen ja noch zwei Runs dazu und nichts war entschieden. Arielle Gold, die in ihrem ersten Run gleich am ersten Hit und dem Versuch eines Fs 1080° gestürzt war, konnte ihren zweiten Versuch sicher zu Ende fahren und schob sich so auf Platz 4 vor. Kelly Clark und Liu Jiayu (als einzige mit einem Switch Bs Air am ersten Hit) blieben fehlerfrei und sicherten sich ihre Platzierungen, und auch wenn Chloe Kim ihren zweiten Run nicht ohne Sturz beenden konnte, kam keine der anderen Fahrerinnen an ihre Punkte heran.

Dennoch blieb alles offen und auch beim dritten Run gab es noch genügend Riderinnen, die - sollten sie fehlerfrei bleiben - das Podium noch aufmischen konnten. Maddie Mastro zählte leider nicht dazu, denn sie konnte leider keinen bei keinem ihrer Runs ihre Klasse zeigen, da sie jedes Mal beim ersten Hit und dem Fs 1080° scheiterte. Auch die Australierin Emily Clark hatte Pech, nachdem sie schon zu Beginn des Runs durch einen kleinen Fehler aus dem Flow gebracht wurde, stürzte sie am letzten Hit und schlug mit Kopf und Brust im Flat auf. Sichtlich benommen und mit blutender Nase kam sie im Ziel an und wurde sofort versorgt. Besser lief es da für Kelly Clark, die erneut einen stylischen Run sicher zu Ende fahren konnte und eine der wenigen Fahrerinnen ist, die viel Wert auf Grabs legen. Auch Liu legt darauf Wert und überzeugte auch mit ihrem dritten Run.

Beeindruckend, wie Arielle Gold sich nach dem verpatzten Start in dieses Finale mit stylischen und sicheren Runs bis auf den dritten Platz vorgearbeitet hat!

Arielle Gold, die sich nach dem verpatzen ersten Run im zweiten steigern konnte, packte noch einen drauf und so gelang es ihr, Kelly Clark von Platz drei zu verdrängen aufs Podium zu fahren. Und Chloe Kim? Die legte in ihrem letzten Run ebenfalls noch eine Schippe drauf und landete den Back to back 1080°, an dem sie im zweiten Run gescheitert war. Wie zu erwarten wurde dieser Run noch besser bewertet als ihr erster und so stand sie am Ende mit eindrucksvollen 98,25 (von 100 möglichen) Punkten ganz oben. Ein eindrucksvoller Beweis ihrer Klasse, nicht nur physisch, sondern auch psychisch, denn sie schien locker mit dem enormen Druck fertig zu werden, dem sie ausgesetzt war und stellt einmal mehr unter Beweis, dass sie die nächsten Jahre die Fahrerin sein wird, an dem sich die anderen in der Halfpipe werden messen müssen.

Hier könnt ihr euch das Finale der Frauen noch einmal im Live-Mitschnitt anschauen!

Die strahlende und verdiente Siegerin: Chloe Kim

Ergebnisse

Chloe Kim, USA: 98,25 Punkte Liu Jiayu, CHN: 89,75 Punkte Arielle Gold, USA: 85,75 Punkte Kelly Clark, USA: 83,0 Punkte Cai Xuetong, CHN: 76,50 Punkte

Snowboard Halfpipe Herren

Bei den Qualifikations-Runs der Männer haben wir eine Ahnung davon bekommen, was uns morgen im Finale erwarten wird. Alle 12 Fahrer haben absolute Top-Runs gezeigt, doch besonders die von Ayumu Hirano aus Japan, dem Neuseeländer Scotty James und den beiden Amis Ben Ferguson und Shaun White haben für allseits offene Münder gesorgt. Ayumu scheint nichts von seinem Ziel abbringen zu können, hier in Südkorea Gold zu holen. Er wirkt so abgeklärt, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht, als Contests zu fahren. Hat er ja eigentlich auch nicht. Scotty James, der nebenbei gerade an seiner Pilotenausbildung arbeitet, hat ebenfalls einen Run präsentiert, mit dem er ganz sicher um den Sieg mitfahren wird und Shaun White hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er die letzten Spiele in Sotschi, als er scheinbar überhaupt nicht mit der Pipe warm wurde, voll und ganz hinter sich gelassen hat; Back to Back Double Cork 1080°s und sein Signature-Trick, genannt „Tomahawk“: ein Douvle McTwist 1260°. Doch da ist auch noch Ben Ferguson. Seine Runs fallen aus der Reihe, denn er kann nicht nur die technischen Tricks, die man auf diesem Level benötigt, um auf Sieg zu fahren, sondern kombiniert sie mit so viel Style und Einfallsreichtum, dass man beinahe vergisst, dass ein Danny Davis zum Beispiel nicht mit dabei ist, der bei den letzten Spielen immer für die Extra-Portion Style und Abwechslung gesorgt hat. Iouri Podladtchikov, der in Sotschi alle anderen in die Schranken verwies, kann zu seiner und unserer großen Enttäuschung nicht dabei sein, nachdem er sich im Vorfeld verletzt hatte und mit seiner Genesung beschäftigt ist.

Qualifikation: Shaun White

Qualifikation: Ayumu Hirano

Es wird ein spannendes Finale, soviel steht fest. Und diese Fahrer tragen es unter sich aus:

Shaun White, USA

Scotty James, AUS

Ayumu Hirano, JPN

Ben Ferguson, USA

Raibu Katayama, JPN

Jan Scherrer, SUI

Chase Josey, USA

Jake Pates, USA

Pat Burgener, SUI

Yuo Totsuka, JPN

Peetu Piiroinen, FIN

Kent Callister, AUS

Snowboard Halfpipe Herren – Review

Der einzige deutsche Fahrer Johannes Höpfl war leider schon in der Qualifikation ausgeschieden. Und Iouri Podladtchikov, der Olympia-Sieger von Sotschi, musste seine Teilnahme im Vorfeld absagen, da er aufgrund einer Kopfverletzung nicht fit genug war wie auch sein Landsmann David Hablützel, der immer noch mit seiner Rückenverletzung zu kämpfen hat, die er sich bei den LAAX Open zugezogen hatte.

Doch auch so war das Starterfeld vollgepackt mit top Fahrern und auch wenn man beim Lesen sonstiger Medien den Eindruck bekam, dass es lediglich um den Kampf zwischen Shaun White und sich selbst gehen würde und ob er seine Niederlage von Russland vollständig überwunden hatte, war es tatsächlich so, dass da einige Fahrer an den Start gingen, die voll und ganz das Zeug dazu hatten, hier zu gewinnen. Ayumu Hirano etwa, der junge japanische Halfpipe-Star, Ben Ferguson, einer der kreativsten und stylischsten Fahrer, die es im Moment im Halfipe-Snowboarden gibt, aber auch Scotty James, der Australier und einige weitere waren nicht zu unterschätzen. Dessen war sich auch Shaun White selbst bewusst, denn schon die Qualifikation fürs Finale artete zu einem echten Showdown aus und keiner der Fahrer hielt sich zurück, im Gegenteil: die Runs waren alle mit Tricks bestückt, die das absolut Beste und technisch Schwierigste darstellten, was es derzeit im Wettkampf-Halfpipe-Snowboarden gibt. Und egal, wie kritisch man den Olympischen Spielen gegenüber auch eingestellt sein mag, den Jungs beim Fahren zuzuschauen macht einfach nur Laune.

Die ersten beiden Heats stellten das eindrucksvoll unter Beweis, Scotty James lieferte seinen besten Run gleich zu Beginn, und auch Pat Burgener, Ben Ferguson und Chase Josey brachten ihre Runs sicher ins Ziel. Ayumu Hirano wollte in seinem dritten Lauf noch einen draufsetzen, scheiterte aber und machte damit den Weg frei für Shaun White. Der kann - wie wir alle wissen - mit Druck sehr gut umgehen und das war auch bei diesem olympischen Finale nicht anders. Back-to-back 1440°s, Double McTwist und Fs 1260°: Gold. Shaun White schnappt sich die dritte Goldmedaille seiner Karriere. Was für ein Spektakel.

1. Shaun White, USA: 97.75 Punkte

2. Ayumu Hirano, JPN: 95,25 Punkte

3. Scotty James, AUS: 92 Punkte

4. Ben Ferguson, USA: 90,75 Punkte

5. Pat Burgener, SUI: 89,75 Punkte

6. Chase Josey, USA: 88 Punkte

7. Raibu Katayama, JPN: 87 Punkte

8. Jake Pates, USA: 82,25 Punkte

9. Jan Scherrer, SUI: 80,5 Punkte

10. Kent Callister, AUS: 62 Punkte

Qualifikation Big Air Damen

Ähnlich wie Slopestyle war auch Big Air eine Disziplin, die bisher vom olympischen Komitee keine Beachtung fand. Nachdem man bei den letzten Winterspielen jedoch erkannte, wie sehr diese Form des Wettbewerbs zieht, hat man sich wohl doch eines Besseren belehren lassen. Eine Halfpipe ist furchteinflößend und ein Slopestyle-Kurs ebenso, doch eine mächtige Big-Air-Rampe toppt das alles noch einmal und wird so für noch einmal mehr Aufmerksamkeit sorgen. Für wen das am Ende am besten ist, lassen wir an dieser Stelle einmal außen vor.

Nachdem Jamie Anderson, die den Slopestyle bei widrigsten Bedingungen für sich entscheiden konnte, und Laurie Blouin zwar ihre Cab Double Corks landen konnten, aber Anna die Einzige war, die nicht nur einen 900° in die Landung setzte, sondern einen 1080°, war klar, dass sie sich ganz vorne platzieren würde. Doch wie sich an der Startliste fürs Finale am kommenden Freitag erkennen lässt, reicht es nicht nur, einen Double Cork zu zeigen, denn Yuka und Reira entschieden sich für 900°-Varianten und fuhren damit am Ende besser.

Es bleibt also spannend und auch wenn Anna als Top-Favoritin ins Big Air-Finale einzieht, gibt es einige Frauen auf dieser Liste, die ihr auf dem Weg zu einer Goldmedaille in die Quere kommen können.

1. Anna Gasser, AUT: 98 Punkte

2. Yuka Fujimori, JPN: 94.25 Punkte

3. Reira Iwabuchi, JPN: 92.75 Punkte

4. Laurie Blouin, CAN: 92.25 Punkte

5. Zoi Sadowski-Synnott, NZL: 92.00 Punkte

6. Jamie Anderson, USA: 90.00 Punkte

7. Miyabi Onitsuka: JPN: 86.50 Punkte

8. Sina Candrian, SUI: 86.00 Punkte

9. Julia Marino, USA: 85.25 Punkte

10. Silje Norendal, NOR: 77.50 Punkte

11. Spencer O'Brien, CAN: 76.75 Punkte

12. Jessika Jenson, USA: 76.25 Punkte

