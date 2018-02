QParks: Nock’n’Rock im Snowpark Turracher Höhe

Felix Schäfer -

Mit dem Nock'n'Rock legt die QParks-Tour im Snowpark Turracher Höhe den sechsten Stopp der diesjährigen Tour hin. 2.000,- Euro Preisgeld und eine Menge Goodys warten auf die Gewinner!

Am 24. Februar macht die QParks-Tour Halt im Snowpark Turracher Höhe und lädt zum Nock'n'Rock ein! Hier kann jeder starten, der Lust auf einen guten Contest mit vielen anderen Fahrern hat und außerdem die Chance wahrnehmen möchte, sich einen Teil des Preisgeldes zu sichern oder einige feine Goodys abzustauben!

QParks: badenova Masters Feldberg am 17. Februar

Am 17. Februar macht die QParks Tour im Schwarzwald Halt: Die badenova Masters am Feldberg stehen ins Haus! Fettes Preisgeld, Giveaways und gratis Lunch warten auf euch…

Die QParks Tour ist bereit für die badenova Masters! Der Winter hat in diesem Jahr für reichlich Schnee im Hochschwarzwald gesorgt und die Shape-Crew im badenova Snowpark hat genügend Material, um eine feine Contest-Line aufzustellen. Am 17. Februar wird diese nach allen Regeln der Kunst zerlegt werden und zwar von allen, die Lust auf Contest-Luft haben. Egal ob Amateur oder Profi, Frau oder Mann, hier ist jeder willkommen. Die Anmeldung zum Contest ist frei von jeglichen Teilnahmegebühren und erfolgt online.

Neben der Tatsache, dass ihr bei diesem Contest eine Menge Spaß mit anderen haben könnt, geht es natürlich auch darum, ernsthaft Punkte für die Wertung der QParks-Tour und auch für die World Snowboarding zu sammeln. Neben dem Preisgeld gibt's außerdem Sachpreise von badenova, Amplifi, Pinetime, Planet Sports und QParks zu gewinnen.

Auch bei der diesjährigen Ausgabe der badenova Masters am Feldberg werden wieder eine Menge motivierter Teilnehmer erwartet | © QParks/Martin Herrmann

Für Verpflegung und Drinks kümmert sich die Crew des badenova Snowparks und zum 15. Geburtstag der QParks Tour gibt's außerdem noch eine kulinarische Überraschung nach dem Finale.

Timetable

09 bis 10.15 Uhr: Rider-Registrierung & Training

10.15 bis 10.30 Uhr: Riders-Meeting & Reshape

10.30 bis 13 Uhr: Qualifikation

13 bis 13.30 Uhr: Pause & Reshape

13.30 bis 13.45 Uhr: Riders-Meeting

13.45 bis 14.45 Uhr: Finale

15 Uhr: Preisverleihung

Der erste Stopp der QParks-Tour steht bevor: Am 7. Januar 2018 findet im Snowpark Schöneben das Battle ROyal statt!

Schöneben hat es mit dem Schnee in diesem Jahr auch extrem gut erwischt, daher steht der Park schon seit Mitte Dezember in seiner ganzen Pracht mit 55 Obstacles da.

Am 7. Januar 2018 findet hier dann zum wiederholten Male der Battle ROyal mit einem anspruchsvollen Slopestyle-Setup statt, auf dem sich die Fahrer vor den Judges beweisen müssen.

Cash & Goodies

Perfekte Bedingungen dank massiv Schneefall erwarten euch im Snowpark Schöneben | © QParks/Felix Pirker

In den Kategorien Men, Women und Groms geht es um ein Preisgeld von rund 1.000 Euro! Neben Bargeld gibt es jedoch auch eine Menge Sachpreise von Pinetime Clothing, Amplifi und QParks zu gewinnen. Die Verpflegung am Contest-Tag ist kostenlos und auch die Teilnahmegebühr selbst entfällt. Zu beachten: Wie bei jedem Event in Italien gilt auch hier Helmpflicht.

Neben den wichtigen QParks Tour-Punkten können sich Snowboarder beim Battle ROJal wichtige Punkte für das WSPL Ranking der World Snowboard Tour und dem World Rookie Ranking sichern. Registrieren könnt ihr euch ab sofort unter www.qparkstour.com.

Timetable

09.00 – 10:15 Rider Registration & Training 10:15 – 10:30 Riders Meeting & Reshape 10:30 – 13:00 Qualifikation 13:00 – 13:30 Pause & Reshape 13:30 – 13:45 Riders Meeting 13:45 – 14:45 Final Runs 15:00 Preisverleihung

