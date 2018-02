Shred Unit & Nikita laden zum Coaching in den Snowpark Nesselwang

Felix Schäfer -

Bei diesen Bedingungen muss man raus in die Berge! Nikita und Shred Unit laden daher alle Park-begeisterten Frauen am 03.03. zum Coaching in den Snowpark Nesselwang ein!

Der Winter ist in vollem Gange und wir sind diese Saison mit bestem Schnee gesegnet. Perfekt präparierte Pisten und Funparks sowie feinster Powder lassen die Herzen der Girls Who Ride höherschlagen. Deswegen veranstaltet das Outerwear-Label NIKITA am Samstag, 3. März 2018, ein Park Event im Snowpark Nesselwang im Allgäu ausschließlich für Shred-begeisterte Mädels.

© Nikita/Steffen Vollert

In Kooperation mit Golden Ride, RIDERSHEAVEN und dem Snowpark Nesselwang animiert NIKITA die Ladies dazu, im Rahmen einer Coaching Session ihre Skills zu verbessern. Die Girls der Shred Unit pushen die Teilnehmerinnen und geben wertvolle Tipps. Im anschließenden Contest können die Mädels nicht nur ihre besten Stunts auspacken, sondern auch jede Menge coole Goodies gewinnen.

© Nikita/Steffen Vollert

Der XL Park in Nesselwang bietet insgesamt 35 herausfordernde Obstacles – unter anderem eine Straight Box, ein Downrail und die nice Police Station. Neue Boards von GNU zum Ausleihen und Testen stellt der Sonthofener Shop für Ski- und Boardsport-Fans RIDERSHEAVEN zur Verfügung. Wer schon gespannt auf die NIKITA Kollektion für den nächsten Winter ist, kommt bei der Sneak Peek ebenfalls voll auf seine Kosten.

Nachdem sich die Mädels im Snowpark verausgabt haben, können sie bei einem BBQ ihre Kräfte wieder auftanken und sich mit anderen Girls Who Ride austauschen. Wer danach immer noch nicht genug hat, kann bei Flutlicht noch einmal alles geben.

© Primesports.de