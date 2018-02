Ski Halfpipe: David Wise gewinnt Gold – Olympia 2018

Jörg Angeli -

Der Amerikaner David Wise gewinnt Gold in der Halfpipe bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang, Südkorea. Nachbericht mit Videos und dem kompletten Ergebnis.

So schnell kann es gehen. Mit dem Halfpipe Contest der Männer in der letzten Nacht sind die Olympischen Spiele für die Freeskier schon wieder vorbei. Mit einer spektakulären Show zeigen die Halfpipe Fahrer noch einmal, wozu Newschool-Freestyle fähig ist.

Favorit Wise hält dem Druck stand

Besonders der Amerikaner David Wise stand vor dem Finale unter hohem Druck. Bei den X Games im Januar 2018 hatte er 4 verschiedene Doubles sowie einen Single 10 gezeigt. Damit sicherte er sich Gold bei den X Games und jetzt sollte das gleiche bei den Olympischen Spielen folgen. Am Ende zeigt Wise in Pyeongchang, was alle von ihm erwartet: Einen monströsen Run mit 4 verschiedenen Doubles in alle Richtungen (forward/switch/left/right) und einen 1080 - 97.20 Punkte und Gold!

Silber geht ebenfalls nach Amerika an Alex Ferreira, der sich heftig aus der Pipe rausboostet, drei Doubles zeigt und dafür einen Score von 96.40 abstaubt. Der dritte Platz und damit Bronze geht mit großer Überraschung an den erst 16-jährigen Neuseeländer Nico Porteous. Er zeigte unter anderem einen Double 14, den man aktuell extrem selten in der Halfpipe beobachten kann.

Die drei glücklichen Gewinner des Halfpipe Contests der Männer bei den Olympischen Spielen 2018: Alex Ferreira (USA), David Wise (USA) und Nico Porteous (NZL) - Foto: Eurosport

Neben den spektakulären Top drei Runs gab es auch einige heftige Bails. Vor allem die Franzosen mussten einstecken. Sowohl Thomas Krief als auch Kevin Rolland crashen massiv und können den Contest nicht beenden. Ebenso erging es dem Neuseeländer Byron Wells.

Sehr erfreulich dagegen war das Abschneiden des Österreichers Andy Gohl. Er kann zwar nicht sein bestes Game im Halfpipe Finale zeigen, landet mit seinem Score von 68.80 jedoch auf einem sehr guten achten Platz. Diese Platzierung hätten nur wenige ihm vor den Olympischen Spielen zugetraut.

Der unglückliche vierte Platz mit einem sehr guten Score von 91.60 geht an den zweiten von insgesamt drei Neuseeländern im Finale. Beau-James Wells landet einen sehenswerten Run mit extrem viel Höhe in seinen Tricks, die technische Schwierigkeit ist jedoch etwas niedriger als bei seinem Landsmann Porteous und somit muss er sich mit dem ersten Nicht-Medaillenplatz zufriedengeben.

Torin Yater-Wallace aus den USA, der vor dem Contest hoch gehandelt wurde für das Podium, ging in seinen Runs volles Risiko, sendete riesige Tricks, aber konnte seinen Lauf leider nicht runterbringen und crashte dabei auch noch zwei mal relativ hart auf das Deck der Halfpipe. Er scheint jedoch nach aktuellen Informationen keine Verletzungen davongetragen zu haben. Eine Wiederholung der kompletten Halfpipe Finals könnt ihr im Eurosport Player (On Demand) finden.

That's it, that's all - jetzt kann man sich endlich wieder auf die wirklich wichtigen Dinge im Freeskiing konzentrieren.

Die drei Podest Runs im Video



Das Halfpipe Ergebnis in der Übersicht

