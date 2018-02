Ulrik Badertscher auf Funky Snowboards!

Felix Schäfer -

Ulrik Badertscher ist der neueste Zuwachs in der Funky Snowboards-Familie. Ulrik wird auch in dieser Saison wieder mit Halldor, Ethan, Kevin und Tor unterwegs sein und im Herbst mit Sicherheit einen absoluten Banger-Part präsentieren!

"Ich bin super stoked, für Funky zu fahren! Die Boards sind der Wahnsinn. Vergesst Spaghetti und Mandolino, diese Snowboards made in Italy sind das neue Markenzeichen. Ich werde meinen Fokus in dieser Saison noch stärker aufs Filmen richten und nur wenig Contest fahren. Ich habe schon begonnen, einige Spots mit Halldor und Ethan zu filmen und werde garantiert auch eine Menge mit Kevin und Tor für das Beyond-Medals-Projekt shooten. Aber genug der Worte, es liegt viel zu viel Schnee, um noch mehr Zeit mit quatschen zu verschwenden. Wir sehen uns draußen in den Bergen. Stay funky!" – Ulrik

>> Mehr Infos zu Funky Snowboards bekommt ihr hier

Vielleicht bekommen wir ja nun bald einen Double-Part von Ulrik und Elio Fumagalli zu sehen? Das wäre mit Sicherheit verdammt unterhaltsam!

© Primesports.de