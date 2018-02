Wie aus einem Geschäftsmann ein Surfmusiker wurde

Melanie Schönthier -

Aus Jeremy Loops wäre beinahe ein Unternehmensberater oder Banker geworden. Stattdessen wurde der Südafrikaner Surfmusiker. Glück für uns!

Reggae statt Rechnen

Wie bei den meisten solcher Geschichten gehört eine Portion Glück dazu. So war es auch bei Jeremy Loops. Der Südafrikaner entschied sich nach seinem Ökonomiestudium gegen eine Karriere auf dem Finanzmarkt. Er wollte lieber erstmal Musik machen. Sein Glück war, dass seine erste EP bereits ein großer Erfolg war und sein Debütplatte "Trading Change" in seiner Heimat sofort an die Chartspitze kletterte. Heute ist Jeremy Loops für seinen Reggae-Pop-Sound weltweit bekannt und veröffentlicht im März sein zweites Album, "Critical As Water". Die erste Single wurde bereits im Dezember veröffentlicht und zeigt, dass Jeremy auch ein ziemlich guter Surfer ist (hier könnt ihr euch den offiziellen Clip zum Song ansehen).

Weltournee

Jetzt geht Jeremy Loops auf Welttournee und macht auch in Deutschland Station.

Hier alle Termine:

31.03.2018 - Schijndel - Paaspop

02.04.2018 - Amsterdam - Paradiso

03.04.2018 - London - 02 Shepherd’s Bush Empire

05.04.2018 - Manchester - Gorilla

06.04.2018 - Glasgow - La Belle Angele

07.04.2018 - Dublin - Academy

10.04.2018 - Paris - La Maroquinerie

12.04.2018 - Brüssel - La Madeleine

13.04.2018 - Hamburg - Grünspan

14.04.2018 - Köln - Stollwerck

16.04.2018 - Berlin - Gretchen

17.04.2018 - München - Technikum

18.04.2018 - Zürich - Volkshaus

26.04 – 05.05.2018 - Nordamerika & Kanada Tour

21.05 – 31.05.2018 - Australien & Neuseeland Tour

Juni & Juli 2018 - Europa & Nordamerika Festivals

Mehr Infos zur Jeremy Loops gibt es hier.

Und wer "The Shore", die zweite Single aus Jeremy Loops neuem Album, hören möchte, kann sich auf der nächsten Seite das offizielle Video ansehen.

[embed]http://youtu.be/oZyCPj8cFyA

© Primesports.de