X Games Real Snow 2018: Die Rider stehen fest!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Nur noch wenige Wochen, bis die Edits des X Games Real Snow online gehen und ihr euren Favoriten nach oben voten könnt! Wer ist in diesem Jahr dabei?

Bis Mitte März müsst ihr euch noch gedulden, aber ihr könnt euch jetzt schon sicher sein, dass die Parts von Frank Bourgeois (dem Sieger von 2017), Anto Chamberland, Dan Brisse, Ozzy Henning, Benny Urban & Bode Merrill jede Minute Warten wert sind!

Big Frank | © Lobster Snowboards

Anto Chamberland | © @chamberlandanto

Dan Brisse | © Deeluxe

Austin "Ozzy" Henning | © Dakine

Geboren: 20.12.1989

Stance: Regular

Aus: Heber City, Utah

Sponsoren: Rome Snowboards, Dakine

Instagram: @ozzyhenning

Filmer: Cole Taylor

Benny Urban | © Red Bull Content Pool

Geboren: 24.07.1991

Stance: Goofy

Aus: München & Salt Lake City

Sponsoren: Nitro, Vans, Red Bull, Howl

Instagram: @b_urbs

Filmer: Alex Pfeffer

Bode Merrill | © aracadebelts.com

X Games Real Snow 2018

Die X Games Real-Series ist einer der beliebtesten Video-Contests unserer Snowboard-Welt und die Edits der teilnehmenden Rider werden jedes Jahr aufs Neue mit großer Spannung erwartet. Und auch die Nennung der Fahrer/Filmer-Teams kommt einer Art Ritterschlag gleich, denn die Teams können sich nicht bewerben, sondern werden ausgewählt und eingeladen. Bei diesem Prozess fallen zwangsläufig einige Fahrer unter den Tisch, deren Skills auf jeden Fall gut genug wären, um beim Real Snow mitzumachen, dennoch ist die Liste der geladenen Rider eine gute Repräsentation dessen, was im (vorwiegend nordamerikanischen) Street Snowboarden im Moment abgeht.[vc_row][vc_column][vc_column_text]

X Games Real Series Trailer 2018

Wie wird gevotet?

Die Edits der Crews werden am 14.03.2018 auf xgames.com veröffentlicht. Ab diesem Datum könnt ihr für euren Favoriten abstimmen. Eure Stimmen und die der ausgewählten Judges bestimmen am Ende das Ergebnis. Der X Games Real Snow-Contest findet in diesem Jahr schon zum neunten Mal statt und hat in der Vergangenheit einige absolute Über Street-Edits herausgebracht (wie etwa Dan Brisses's Part von 2015):

© Primesports.de