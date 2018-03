3 Fotografen, denen ihr auf Instagram folgen solltet

Antonio Mayer -

Diese 3 Fotografen sind unserer Meinung nach absolute Must-Haves für euren Instagram Feed.

Thomas Lodin

Der junge Franzose hat uns mit seinen einzigartigen Shots in seinen Bann gezogen.

Der im Baskenland ansässige Thomas Lodin fasziniert durch seine ganz besonderen Momentaufnahmen, die einem den Anschein vermitteln als wäre man mitten drin im Geschehen.

So sieht es aus wenn Thomas einen Moment einfängt:

Auf der nächsten Seite haben wir einen Fotografen aus Galizien für euch.

Jose Dopico

oder auch einfach "Dopi" genannt kommt aus Galizien, einer Region in Spanien, die für ihre raue Küste bekannt ist. Wenn man sich so gut auskennt wie Dopi, dann findet man hier zahlreiche Slabs und Traumwellen, die nur darauf warten gesurft oder abgelichtet zu werden. Selten genug kriegt man so tolle Aufnahmen aus dieser fast vergessenen Region Spaniens zu sehen.

So sieht es aus wenn Jose Dopico auf den Auslöser drückt:

Ein Beitrag geteilt von Jose Dopico (@josedopiico) am Jun 1, 2017 um 4:23 PDT

Der nächste Fotograf lichtet die schönsten Wellen vom anderen Ende der Welt ab.

Jim Culley

ist ein Surffotograf aus Neuseeland, der hauptberuflich Lehrer ist.

Jims Fotos sind absolute Meisterwerke der Fotografie, die euch alle die Kinnlade herunterklappen lassen werden. Wenn er mal nicht gerade unterrichtet, ist er damit beschäftigt die bildschönsten Wellen und Szenerien seines Heimatlandes mit Hilfe seiner Kamera einzufangen. Wir sind mehr als nur begeistert von seinen Aufnahmen und würden uns bei dem Anblick am liebsten direkt in den nächsten Flieger in Richtung Neuseeland setzen.

Hier ist ein Beispiel dafür, was Jim alles an der Kamera kann:

Ein Beitrag geteilt von J I M A G E S (@jimages_co_nz) am Okt 17, 2015 um 6:51 PDT

© Primesports.de