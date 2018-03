Roman Lachner -

Am 2. März ging beim 6. Freeski World Cup Corvatsch die Qualifikation der Männer in Silvaplana bei St. Moritz über die Bühne. Die Weltelite des Freestyle Skiings ließ sich trotz wechselnder Sichtverhältnisse nicht davon abbringen, im Corvatsch Park ihre besten Tricks zu präsentieren.

Wer die Qualifikation verpasst hat, sollte sich das Highlight Video nicht entgehen lassen:

https://vimeo.com/258307958

Am Samstag, 3. März, findet das große Finale statt. Spannung ist vorprogrammiert, denn neben der Goldmedaille, stehen bei dem von der AFP (Association of Freeskiing Professionals) hochdotierten Platinum Event insgesamt 50.000 Schweizer Franken Preisgeld auf dem Spiel. Das Finale kann unter http://corvatsch.ch/live/ in Echtzeit mitverfolgt werden.

Ein ereignisreicher Qualifikationstag ist Geschichte Etwas launisch präsentierte sich das Wetter am Qualifikationstag. Das konnte die Stimmung jedoch nicht trüben und so starteten die insgesamt 58 Männer, aufgeteilt in 2 Gruppen, am Freitag Vormittag mit etwas Verspätung, aber dennoch voll motiviert, in die Qualifikation. Jeweils die acht besten Freeskier pro Gruppe konnten sich für das Finale qualifizieren. Wieder einmal dominierte der Schweizer Andri Ragettli mit 89,33 Punkten die erste Gruppe und sicherte sich mit einem Run aus “switch right 270 continuing 270, front swap pretzel 450, right double 1260 Japan, switch left double 1260 Indy to Truck, left double 1260 double japan und switch on front 630 off“ seinen Platz fürs Finale. “Ich bin sehr froh, wie alles heute zusammengespielt hat. Das Wetter hat einige Verspätungen und Probleme ausgelöst, aber der Course war perfekt und ich bin happy, dass ich meinen Run landen konnte und mich an 1. Stelle für das Finale qualifizieren konnte. Es fühlt sich gut an, gemeinsam mit meinen Swiss Freeski Team Kollegen vor unserem Heimpublikum am Corvatsch ins Finale einzuziehen.”

Alexander Hall (USA) und Ferdinand Dahl (NOR) beeindruckten die Judges in der zweiten Gruppe und sahnten jeweils über 90 Punkte ab. Alexander verdiente sich mit seinem Run aus “switch left 360, switch right 270 pretzel 270, switch left super fet, switch rodeo 9 truck, left double 1260 seat belt, switch left double 1260 safety und left 270 pretzel 270“ insgesamt 93 Punkte und übernahm somit die absolute Tagesführung.

Ladies Wettbewerb auf Samstag verschoben

Aufgrund starker Schneefälle und verschlechterter Sichtverhälntisse, entscheiden die Organsatoren, den gesamten Wettbewerb der Ladies auf den morgigen Samstag zu verlegen. Mit der frisch gebackenen Olympiasiegerin Sarah Höfflin (SUI) und weiteren internationalen Top Fahrerinnen wird es spannend.

Zeitplan und Webcast zum Finale am 3. März

Ab 09.00 Uhr trainieren die Ladies im Corvatsch Park für die Qualifikation, welche um 10.00 Uhr beginnt. Das große Finale der besten 8 Ladies und 16 Männer findet ab 13.00 Uhr statt.

Live Scorings Ladies: http://live.fis-ski.com/livefss8235.htm

Live Scorings Männer: http://live.fis-ski.com/livefss8238.htm

Webcast: http://corvatsch.ch/live/

Alle Infos und Updates unter: www.corvatsch.ch/freeskiworldcup

Facebook: https://www.facebook.com/CorvatschPark/

Instagram: https://www.instagram.com/corvatsch_park/

© Primesports.de