Das Spring Battle ist zwar ein World Snowboarding Elite Level und AFP Gold Event, dennoch stehen Spaß und Kreativität bei der entspannten Jam Session im Vordergrund. Aus diesem Grund wird der Event erneut als Follow Cam Jam Session ausgetragen, ein innovatives und bei den Fahrern sehr beliebtes Format: Jeder Teilnehmer, der rechtzeitig ein ungeschnittenes Video seines besten Runs einreicht, wird am letzten Contest-Tag gejudged. Filmen kann man sich gegenseitig über mehrere Tage — so haben die Teilnehmer genügend Zeit, um an ihren Tricks zu feilen und das beste aus dem Setup herauszuholen.