Unter den Fotografen findet man z.B. den Spanier Carlos Blanchard, der mittlerweile in Innsbruck lebt und dessen einzigartiges visuelles Gefühl in seine Bilder einfließt. Zu ihm gesellt sich Jerôme Tanon aus Annecy, Fotograf und Filmemacher, der vor allem für seine außergewöhnlichen analogen Fotoentwicklungen bekannt ist. Der Südtiroler Lukas Goller ist ebenfalls Teil der illustren Künstler-Riege auf Alpine Art. Ihm wurde Ende letzten Jahres eine besondere Ehre zuteil, denn er zeigte seine Arbeiten während der Miami Art Week auf der adidas showcase Ausstellung. Michael Hacker, ein Vorarlberger in Wien, ist Comic- und Gigposter-Artist für klingende Namen wie Queens of the Stone Age oder Green Day und hat mit Hilfe von Crowdfunding sein letztes Projekt "Pizzeria Disgusto" realisiert.

>> Weitere Infos findet ihr auf alpineart.org