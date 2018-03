Austrian & German Masters im KPark

Bei den Austrian & German Masters 2018 im KPark im Kühtai werden heuer die Meister in allen drei Disziplinen Big Air, Slopestyle und Halfpipe ermittelt! Der 3-Tages-Event von 22. bis 24. März 2018 verspricht Freestyle Snowboarding auf höchstem Niveau und garantiert eine würdige österreichische und deutsche Meisterschaft!

Herausragende Leistungen, legendäre Partys, unvergessliche Momente sowie einzigartige Geschichten sind über die Jahre rund um die MASTERS entstanden. Heute gilt der Event als eine länderübergreifende Erfolgsstory. Nach 10 Jahren Slopestyle in Westendorf verabschiedet sich der Contest und sagt nochmal Dankeschön für 10 wunderbare Jahre Shred Down Austrian Masters Slopestyle.

Die N.ASA hat letzte Saison zusammen mit starken Partnern wie der Zillertal VälleyRälley, Qparks Tour und anderen Organisatoren die Austria Cup-Wertung neu definiert. Auch diese Saison wird der Austrian Master im Slopestyle über eine Gesamtwertung ermittelt. Alle Austria Cup Tour-Stopps sind WSF Regional oder National Level-Events und vergeben Punkte für die World Snowboard Points List, wobei die besten 4 Ergebnisse gewertet werden.

Big Air, Slopestyle und Halfpipe – im KPark werden die besten Shredder in allen drei Disziplinen ermittelt | © N.ASA

Beim Austrian & German Masters Slopestyle-Finale im Kühtai gibt es doppelte Punkte. Die Top 30 Rider im Overall National Ranking (Stichtag 18.03.2018) sind für das Finale qualifiziert. Der Big Air sowie das Halfpipe-Event finden ebenfalls im KPark im Kühtai bei Innsbruck statt. Big Air und Halfpipe sind offene Bewerbe, d.h. jeder österreichische Shredder kann versuchen sich beim Event den Titel zu holen. Auch die deutschen Fahrerwerden wieder mit dabei sein und versuchen sich ihren Staatsmeistertitel im Slopestyle und der Halfpipe zu sichern.

Der deutsche Staatsmeistertitel im Big Air wird am 01.bis 03.03.2018 am Götschen/Bischofswiesen ausgetragen. Auch österreichische Shredder können teilnehmen und sich wertvolle WSPL-Punkte holen.

Wer holt sich den Titel in der Halfpipe? | © N.ASA

Von 22. bis24.03.2018 werden die österreichischen Freestyle-Snowboarder wieder um die Titel Austrian Master Slopestyle, Big Air und Half Pipe kämpfen. Der Slopestyle Titel wird über die bereits erwähnte Austria Cup Tour Gesamtwertung ermittelt. Die Top 30 Rider im Austria Cup Tour Ranking (Stichtag 18.03.2018) qualifizieren sich für das Finale. Bei den AUSTRIAN MASTERS Slopestyle im Kühtai gibt es doppelte Punkte. Die besten 4 Ergebnisse werden gewertet.

Auch heuer findet für den jüngsten Nachwuchs wieder die Super Grom-Tour statt. Die Titel werden am letzten Stopp in 2 Altersklassen vergeben. Gewertet werden die 3 besten Ergebnisse. Super Groms (U13) Stichtag 01.01.2006 (boys/girls). Groms (U16) Stichtag 01.01.2003 (boys/girls). Die Sieger werden zu den österreichischen Meisterschaften eingeladen, außerdem gibt es neben tollen Preisen auch noch World Rookie Tour-Punkte zu ergattern.

Zum feierlichen Abschluss der Austrian Masters 2018 findet die After Contest Party am 23.03.2018 ab 22:00 Uhr im Dachsbau in Innsbruck statt!

Text: N.ASA