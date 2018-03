Bayerisches Outdoor Filmfestival 2018 – B/O/F/F

Jörg Angeli -

Alle Infos zu den Filmen und Terminen des Bayerischen Outdoor Filmfestival 2018.

Das Bayerische Outdoor Film Festival (B/O/F/F) startet 2018 in seine zweite Saison. Nach ausverkauften Kinosälen und wohlwollender Resonanz der Festivalbesucher im Vorjahr, waren sich Andi Prielmaier und Tom Dauer schnell einig

„Das Konzept der Kinotour stimmt, wir machen weiter!“

Auch 2018 zeigen die Macher des B/O/F/F Abenteuerfilme, die auf ihre Weise mit Bayern zu tun haben: Entweder sind die Protagonisten aus dem Freistaat und/oder die Filmemacher und/oder der Streifen wurde in Bayern gedreht. Im Mittelpunkt der Beiträge steht nicht die reine Aktion, sondern spannende Menschen, ihre Geschichte und ihre Geschichten. Als Spielorte dienen dem B/OF/F ausgewählte Programmkinos in Stadt und Land, die eine besondere Atmosphäre garantieren.

Im Sommer 2018 ist auch wieder eine Hütten- und Open Air-Tour geplant. Filmemacher und Protagonisten werden auf verschiedenen Stationen anwesend sein.

Von Überfliegern und Suchenden

Bei aller Liebe zur Heimat ist das B/O/F/F erklärtermaßen weltgewandt. Die Schauplätze der 2018 präsentierten Ski-, Kletter- und Mountainbike-Filme liegen zwischen dem Torre Central in Patagonien und dem Gran Paradiso in den Grajischen Alpen. Das jeweils Bayerische formt die Klammer, die eine Vielfalt an Menschen, Orten und Themen zusammenhält.

Die auf dem B/O/F/F präsentierten Filme erzählen über eindrucksvolle Landschafts- und Aktionsaufnahmen hinaus Geschichten, die dem Zuseher im Gedächtnis bleiben.

BOFF 2018 - Video Teaser

Als Partner konnten die Macher des B/O/F/F den Outdoor-Händler Bergzeit gewinnen. Mit seinem Slogan „B wie Bergsport, Bayerisches Oberland und beste Beratung“ passt das südlich von München beheimatete Unternehmen bestens zur Idee des B/O/F/F. !

Programm des B/O/F/F 2018

Expedition/Klettern

Riders on the Storm – Zwei Frauen stellen sich einer großen Herausforderung: Am Torre Central in der patagonischen Paine-Gruppe wollen Ines Papert und Mayan Smith-Goban die Route „Riders on the Storm“ frei klettern.

Riders on the Storm

Abenteuer/ Bike

E-MTB Transalp – Das Experiment – Eine Transalp mit ungewissem Ausgang. Ein Team versierter Rider versucht, auf ihren E-Mountainbikes vom bayerischen Eibsee nach Venedig zu radeln.

E-MTB Transalp – Das Experiment

Porträt/Bergsteigen

Das zweite Leben des Tal Niv – Ein Israeli, der Bergführer werden und damit dem Leben in seiner Heimat den Rücken kehren wird. Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen im Nahostkonflikt besitzt dieser Film latente Aktualität.

Darüber hinaus im Programm

Last Exit des Rosenheimer Filmemachers Puria Ravahi schildert, wie ein Basejumper den Absprung von seinem lebensgefährlichen Sport schafft.

In Tele Sax hat Telemarker Michi Trojer eine Begegnung der phantastischen Art.

Tele Sax

Ya Mas begleitet Big Mountain-Skifahrer Fabian Lentsch und seinen SnowMads-Truck in einen griechischen Jahrhundertwinter.

Ya Mas

In seinem S/W-Film Struktur – Eine Spur in der Kulturlandschaft setzt sich Hanno Mackowitz mit dem Eingriff des Menschen in die alpine Umwelt auseinander.

Zu guter Letzt verzweifelt Buchautor Peter Brunnert an Sächsischen Delikatessen – an gewöhnungsbedürftigen Kletterwegen im Elbsandsteingebirge.

Weitere Informationen & Termine

Informationen zu Programm, Terminen und Präsenz der Filmschaffenden auf dem B/O/F/F 2018 gibt es unter boff-film.de sowie auf dem Facebook-Kanal der Filmtour.

Bayerisches Outdoor Filmfestival 2018 - B/O/F/F - Flyer

© Primesports.de