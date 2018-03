Bewirb dich auf eine Big Air Bag Session mit dem Mottolino Team

Jörg Angeli -

Nutze die einmalige Chance auf einem der größten Air Bags weltweit deine Jumps zu verbessern! Wie genau das geht, erfahrt ihr hier im Artikel.

Der Mottolino Snowpark besitzt einen der größten Air Bags weltweit! Zu Beginn der Saison 2017/2018 wurde er zusammen mit Schneestern und dem Mottolino Snowpark installiert, um die Olympioniken des Britischen Park und Pipe Teams optimal auf die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang vorzubereiten.Große Namen wie Billy Morgan, Katie Ormerod und Aimee Fuller reisten nach Livigno, um ihre Tricks in sicheren Bedingungen zu perfektionieren. Für Billy Morgen zahlte sich diese einzigartige Trainings-Session aus, denn er gewann die Bronze-Medaille in Südkorea.

Nun lädt der Mottolino Fun Mountain motivierte Snowboarder & Freeskier aus der ganzen Welt ein, um zusammen mit dem Mottolino Freestyle “The Team” eine professionelle Trainingssession im Air Bag zu veranstalten. Natürlich sollte dabei auch ein gewisses Riding-Level vorhanden sein.

Snowboarder Billy Morgan

So geht’s!

Sende deine Bewerbung ab jetzt an info[at]meraburger.de und mit etwas Glück bist du einer der Auserwählten, die an einen der wenigen Training-Sessions im Mottolino Snowpark teilnehmen dürfen. Die Sessions sind sehr limitiert, also bewirb dich lieber bald!

Die Trainings-Sessions mit dem Mottolino Freestyle "The Team" finden zwischen dem 17. März und dem 29. April statt!

Sende deine Bewerbung jetzt ab und gewinne eine Session an diesem Monster Air Bag!

