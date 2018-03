Blue Tomato feiert seinen Dirty Thirty im Snowpark Obertauern!

Blue Tomato wird dreißig Jahre alt, und das muss natürlich gebührend gefeiert werden! Zum runden Geburtstag lassen sich die Jungs und Mädels nicht lumpen und wollen das Jubiläum mit den Leuten feiern, die das Brand auf seinem Weg stets begleitet haben. Und das seid IHR!

Haltet euch also auf jeden Fall den 10. März frei und macht das, was ihr alle am besten könnt: Shredden und Feiern!

