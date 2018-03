Burton US Open 2018 – Die Highlights

Felix Schäfer -

Die 36. Burton US Open gingen in Colorado über die Bühne und das Level war wie erwartet unglaublich hoch. Am Ende dominierten Mark McMorris, Ayumu Hirano, Jamie Anderson und Chloe Kim den legendären Contest. Wir haben die Highlights für euch zusammengefasst.

Halfpipe Men's

1st: Ayumu Hirano, JPN

Indy

Frontside Double Cork 1440° Indy

Switch Frontside Double Cork 1080° Indy

Frontside Double Cork 1260° Indy

Backside Double Cork 1260° Mute

89,6 Punkte

2nd: Raibu Katayama, JPN

Backside Air

Frontside 1080° Tail

Switch Frontside Double Cork 1080° Indy

Frontside 900° Mute

Backside Double Cork 1260° Mute

Frontside Double Cork 1260° Tail

86,7 Punkte

3rd: Scotty James, AUS

Frontside Double Cork 1260° Stalefish

Backside Double Cork 1260° Mute

Frontside 1080° Nose

Switch Frontside 540° Mute

Switch Backside 1260° Mute

83,6 Punkte

Halfpipe Women's

1st: Chloe Kim, USA

Backside Air

Frontside 1080° Tail

Switch Frontside 720° Indy

Frontside 900° Tail

McTwist Indy

85,8 Punkte

2nd: Maddie Mastro, USA

Frontside 900° Indy

Seatbelt

Frontside 720° Indy

Haakon Flip Stalefish

Crippler Indy

Backside 540° Stalefish

Frontside 540° Stalefish

82,9 Punkte

3rd: Haruna Matsumoto, JPN

Frontside Air

Backside Air

Frontside 900°

Backside 540°

Frontside 1080°

Switch Frontside 720°

Frontside 720° Indy

78,7 Punkte

Slopestyle Men's

1st: Mark McMorris, CAN

Switch 180° on to Boardslide Pretzel out

Switch Backside 270° on

Switch Backside 630° Cork Indy out

Switch Backside 1260° Melon

Frontside Triple Cork 1440° Mute

Backside Triple Cork 1440° Indy

88,1 Punkte

2nd: Chris Corning, USA

Frontside Boardslide to 50-50 Backside 180° out

Switch Boardslide to 50-50 Backside 360° out

Backside Rodeo Nose Grab

Switch Backside 1260° Mute Grab

Frontside 1440° Cork

Backside Triple Cork 1440° Melon Grab

87,9 Punkte

3rd: Marcus Kleveland, NOR

Frontside 270° on 270° out

Switch Boardslide 450° out

Frontside Boardslide 450° out

Switch Backside 1080°

Cab 1620° Double Cork

Backside 1440° Mute Grab

87,2 Punkte

Slopestyle Women's

Aufgrund des schlechten Wetters war für die Frauen nach den Semi-Finals Schluss. Es scheint, als ob die Snowboarderinnen einfach keine Ruhepause bekommen, in der sie der Welt zeigen können, wie hoch das Level mittlerweile ist. Denn bei den Olympischen Spielen bekamen sie diese Gelegenheit nicht, nur eine Handvoll der gestarteten Fahrerinnen konnten ihre Runs ohne Sturz zu Ende bringen. Die Verantwortlichen sahen in den tückischen Windböen keinen ausreichenden Grund, den Contest zu verschieben und ernteten dafür zurecht von allen Seiten Kritik. Hier in Colorado wurde die Entscheidung gemeinsam mit den Fahrerinnen getroffen, und wenn auch die qualifizierten Fahrerinnen enttäuscht waren, im Finale nicht noch einmal einen draufsetzen zu können, war man sich einig, dass die Entscheidung richtig war. Das bedeutete den Sieg für Jamie Anderson, die im Semi-Finale einen relativ safen Run ablieferte und sich damit an die Spitze setze, während Anna Gasser etwa ein größeres Risiko einging und ihren Lauf nicht ganz so sauber hinstellen konnte. Doch wir sind uns sicher, dass sie alles daran setzen wird, der US-Amerikanerin den Titel im nächsten Jahr wieder abzujagen.

1st: Jamie Anderson, USA

2nd: Anna Gasser, AUT

3rd: Julia Marino, USA

