BYND X MDLS: Euro Trip Part 1

Felix Schäfer -

Kevin Backström, Tor Lundström, Halldor Helgason, Ethan Morgan, Ulrik Badertscher & Fridtjof Tischendorf… Die Beyond-Medals-Crew zieht mit dem Wohnmobil durch Europa. Was sollte da schon passieren?

Beyond Medals 2018: Japan Powder

Bynd x Mdls ist eine der erfolgreichsten Webserien und mit schöner Regelmäßigkeit veröffentlichen die Jungs ihre Edits, die bis oben hin mit unglaublich gutem Snowboarden vollgepackt sind, kombiniert mit einer guten Portion Rock'n'Roll. Dieses Mal haben sie sich mit der Party-Footage etwas zurückgehalten, dafür bekommt ihr umso mehr Powder-Shots von Kevin, Tor, Halldor und Ulrik zu sehen. Den Deal können wir akzeptieren!

>> Beyond Medals 2017, Episode 1 und 2

Episode 2: RV Tour of Death

Kevin Backström und Tor Lundström sind zurück! Und mit ihnen eine gewaltige Portion Style, Rock'n'Roll und Unsinn. Schaut euch an, was passiert, wenn man die beiden mit einem Wohnmobil auf Reisen schickt.

Kurzer Rückblick: Wie hat das mit BYND X MDLS eigentlich alles angefangen? Die beiden jungen schwedischen Shooting-Stars Kevin Backström und Tor Lundström waren fest für ihr nationales Team vorgesehen, um ihr Land bei den Olympischen Spielen zu vertreten. Doch wer die beiden kennt, der weiß, dass ihr Verständnis von Snowboarden nicht unbedingt zu dem passt, was man bei Landeskadern und dem IOC gerne sieht. Zuviel Attitüde, zuviel Eigenwillen, zuviel Style, der sich nicht mit einem Punktesystem messen lässt. Das Ergebnis war, dass die beiden aus dem nationalen Team gekickt wurden. Das hat die beiden aber nicht weiter gestört, sondern zur Geburt von BYND X MDLS geführt (sinngemäß: Jenseits von Medaillen).

Ihre Webserie ging durch die Ecke, was auch zu nicht kleinen Teilen daran liegt, dass die beiden viele andere Fahrer in regelmäßigen Abständen zum Filmen dazugeholt haben, wie etwa Halldor Helgason, Max Buri und viele, viele mehr. Für die RV Tour of Death haben sie Len Jørgensen, Halldor und Victor Daviet an Bord geholt. Das Ergebnis? Seht ihr hier.

Unterstützt werden die beiden von Capita, Bataleon, Monster Energy, Union, Shred Optics, Slytech, 686, Northwave.

Episode 1: Japan

© Primesports.de