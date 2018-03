Felix Schäfer -

Mit den Audi Nines wird eine neue Ära eingeleitet, doch die beeindruckenden Schneeburgen der Nine Knights, Queens und Royals werden uns immer in Erinnerung bleiben. Lehnt euch zurück und erfahrt die Geschichte dahinter.

Eben noch hat uns Hitsch Haller beim Nine Royals noch den nächsten Weltrekord beim Highest Air beschert, schon wendet sich das Event einem neuen Kapitel in seiner Geschichte zu: Die Audi Nines werden das, was wir von den bisherigen Mega-Setups gewohnt waren, auf den Kopf stellen und etwas völlig Neues bieten. Doch bevor wir uns dem Neuen zuwenden, sollten wir diese Gelegenheit nutzen, kurz zurückzublicken auf das, was da die letzten Jahre über passiert ist.

© Primesports.de