Click on the mountain 2018

Der Click on the mountain kehrt bereits zum zehnten Mal nach Courmayeur zurück! Ab dem 5. März werden sich die Film- und Foto-Crews ein heftiges Battle um die besten Shots liefern.

Im Jahr 2009 gegründet, entwickelte sich der Film- und Foto-Bewerb zu einem Fixpunkt der Ski- und Snowboard-Szene! Ab dem 5. März werden vier internationale Teams in Courmayeur zusammenkommen, um den Besten unter ihnen zu krönen. Jedem Team stehen 3 Produktionstage zur Verfügung, um ein Portfolio an Fotos und einen Kurzfilm zu produzieren – beide unter dem Thema "Curiosity & Freedom".

>> Mehr Infos unter clickonthemountain.com

Die Teams

Bragotto/Kok

Roby Bragotto, Italien: Foto

Kevin Kok, Itallien: Film

Simon Gruber, Italien: Snowboard

Marco Grigis, Italien: Snowboard

Klingeteg/Sandbland

Adam Klingeteg, Schweden: Foto

Sebastian Oden Sandbland, Schweden: Film

Erik Lundmark, Schweden: Ski

William Larsson, Schweden: Ski

Polzer/Albert

Klaus Polzer, Deutschland: Foto

Flo Albert, Österreich: Film

Giulia Monego, Italien: Ski

Sophie Lechasseur, Kanada: Ski

Favre/Gumery

Germain Felix Favre, Frankreich: Foto

Nicolas Gumery, Frankreich: Film

Nathan Gaidet, Frankreich: Ski

Julien Eustache, Frankreich: Ski

Click on the mountain 2017

Der Click on the mountain 2017 hat alles abbekommen, was man in eine Woche packen kann: tiefster Winter, massig Schnee, frühlingshafte Bedingungen und geiles Riding. Was meint ihr zu den Gewinner-Shots?

Das Wetter in Courmayeur und um den Mont Blanc hatte alle Register gezogen, um es den angereisten Filmern, Fotografen und Fahrern so schwer wie möglich zu machen. Die Aufgabenstellung des Click on the mountain 2017 war folgende: Ein zweiminütiges Video, einen Kurzfilm für Instagram und zehn Fotos musste am Ende der Woche der Jury übergeben werden. Keine leichte Sache, denn das Wetter wechselte von tiefstem Winter zu frühlingshaften Bedingungen und die Crews hatten alle Hände voll zu tun, ihre Vorhaben in die Tat umzusetzen. Doch die Jungs haben sich selbst übertroffen und sowohl Jury als auch Publikum waren mächtig von den Ergebnissen beeindruckt!

Und natürlich wurde am Ende der Woche der COTM mit einer anständigen Party beendet. Denn wer so hart arbeitet, kann auch feiern. Und das ordentlich!

Click on the mountain 2017 - Best Video

Lukas Riedl wurde für diesen Film von der Jury um Karim Bartoletti (Filmproduzent), Manuel Castelnuovo (Snowboardexperte & Erfinder des COTM), Nico Zacek (Ex-Ski-Pro & Nine Knights-Gründer), Mark von Roy (downdays Magazine) und Klaus Polzer (Fotograf und Sieger des COTM 2015) mit dem "Best Video" ausgezeichnet und sahnte auch gleich noch das "Best Instagram Video" ab.

Best Action (Photo)

Foto: Roberto Bragotto | Fahrer: Ethan Morgan | © COTM

Best Urban (Photo)

Foto: Roberto Bragotto | Fahrer: Simon Grigis | © COTM

Best Picture & Best Lifestyle

Foto: Florian Breitenberger mit Dorian Konrad, Neil Williman & Basti Färber | © COTM

Best Light (Photo)

Foto: Marius Schwager | Fahrer: Lollo Carbonatto | © COTM

>> Weitere Infos findet ihr auf clickonthemountain.com

