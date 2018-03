Click on the Mountain 2018 – Die Gewinner stehen fest!

Jörg Angeli -

Nachbericht mit Fotos, Videos und natürlich den glücklichen Gewinnern vom Click the Mountain 2018 in Courmauyeur Mont Blanc (Frankreich/Italien).

Wir blicken auf eine ereignisreiche Woche in Courmauyeur Mont Blanc zurück! Der Click on the Mountain 2018 ist Geschichte und die Sieger wurden verkündet – der Weg dorthin war voller Höhen und Tiefen. Sturm, Wolken und die instabile Schneedecke machten den Job nicht gerade einfacher!

Ein 2-minütiges Video, ein Instagram-Kurzvideo sowie 10 Fotos mussten innerhalb von vier Tagen produziert werden. Wieder einmal übertraf der Output alle Erwartungen und sowohl die Jury als auch die Besucher der Siegerehrung waren tief beeindruckt von der Arbeit der Rider, Filmer und Fotografen.

Team Schweden (Adam Klingeteg, Sebastian Sandbland, William Larsson, Erik Lundmark) gewann den Preis für das Beste Video, Florian Albert und Klaus Polzer mit den Skifahrerinnen Giulia Monego und Sophie Lechasseur gewannen sowohl „Best Instagram Video“ als auch „Best Picture“.

Herausfordernde Bedingungen Click the Mountain 2018

Schwierige Bedingungen prägten den Start des 10. Click on the Mountain: dichte Wolken bedeckten die hochalpinen Regionen und weiter unten im Wald war es zu warm geworden um noch Powder zu finden. Am zweiten Tag blies dann starker Wind, sodass alle auf den dritten Tag hofften, als es mit dem Helikopter ins Val Veny gehen sollte.

Dank starker nächtlicher Schneefälle und dem Wind war die Schneedecke instabil und die Bergführer mussten die richtigen Entscheidungen treffen um alle Crews sicher ins Tal zu bringen. Die riskanten Stellen zu vermeiden war essentiell und so bekam jedes Team immer noch genug frischen Powder.

Drops von Séracs, Kicker im Backcountry, Powderturns, Rails und eine Menge beeidruckendes Riding wurde in den Tagen in Courmayeur auf den Speicherkarten festgehalten.

Keine leichte Arbeit für die Jury beim Click the Mountain 2018

Die Jury, die sich aus Sport- und Medienschaffenden zusammensetze, hatte lange Diskussionen über die Platzierungen. Karim Bartoletti (Filmproduzent) und Manuel Castelnuovo (Snowboard-Experte und Gründer des Events) saßen in Courmayeur zusammen, während eine ausgewählte Jury online ihr Urteil sprach.

Das beste Foto beim Click the Mountain 2018 kommt von Klaus Polzer, Fahrer sind Giulia Monego sowie Sophie Lechasseur „Viel Dynamik, großartige Kontraste und eine beeindruckende Lichtatmosphäre“ Click the mountain 2018 Jury

Samstag Abend kamen alle Crews in der Maserati Mountain Lodge zusammen um ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der offizelle Teil endete mit der Siegerehrung – die Nacht in Courmayeur dauerte aber noch einiges länger...

Click on the Mountain 2018 - Best Video: Sebastian Sandblad

„Ein großartiges und originelles Konzept mit einem Blick für Details und Farbe – sowie sehr gutes Riding!“ Click the mountain 2018 Jury

Alle weiteren Videos findet ihr im Youtube Channel von Courmayeur MontBlanc.

Click on the Mountain 2018 - Best Insta-Video: Flo Albert

Click on the Mountain 2018: Alle Gewinner im Überblick

Best Picture Klaus Polzer / Giulia Monego, Sophie Lechasseur

Best Video Sebastian Sandbland / William Larsson, Erik Lundmark

Best Instagram Video Florian Albert / Giulia Monego, Sophie Lechasseur

Best Light (Photo) Klaus Polzer / Giulia Monego, Sophie Lechasseur

Best Action (Photo) Adam Klingeteg / William Larsson

Best Urban (Photo) Adam Klingeteg / Erik Lundmark

Best Lifestyle (Photo) Klaus Polzer / Sophie Lechasseur

Die Gewinnerbilder

Best Street: Hinter der Kamera Adam Klingeteg, vor der Linse Erik Lundmark

Best Lifestyle: Foto Klaus Polzer, Rider Sophie Lechasseur

Best Action: Foto Adam Klingeteg, Rider William Larsson

Weitere Bilder vom Click the Mountain 2018

Foto: Roberto Bragotto - Rider: Simon Gruber & Marco Grigis

Foto: Roberto Bragotto - Rider: Simon Gruber

Foto: Adam Klingeteg - Rider: William Larsson, Erik Lundmark

Foto: Felix Germain - Rider: Julien Eustache

