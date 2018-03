Das Pines & Beach Surf und Musik Festival 2018

Antonio Mayer -

Unsere Freunde von Puresurfcamps wollen mit euch den Start in den Sommer feiern und laden euch dazu zum alljährigen Pines & Beach Festival in Moliets, Frankreich ein.

Bald...

ist es wieder soweit, die Jungs und Mädels von Puresurfcamps veranstalten mal wieder das coolste Surffestival Europas. Vom 26. Mai bis zum 02. Juni wird in Frankreichs angesagtestem Surfcamp das alljährige Pines & Beach Festival stattfinden. Hier trifft sich jedes Jahr im Sommer die Surfszene Europas. Macht euch bereit auf jede Menge cooler Live-Musik von Bands wie Sean Koch, Better Strangers und vielen weiteren großartigen Künstlern. Diesmal wartet das größte Musik Line-Up, dass das Festival bis jetzt hatte, auf euch. Natürlich dürfen da auch die überaus beliebten After-Show-Parties nicht fehlen.

Wer tolle Preise abstauben möchte, der kann bei dem Skatecontest von Skatedeluxe zeigen, was er oder sie auf dem Skateboard drauf hat.

Ein weiteres absolutes Highlight des Pines & Beach Festival 2018 wird der Surfcontest mit Big-Wave Surfer Alex Zirke. Hier könnt ihr untereinander euer Können in den Wellen von Moliets messen und euch über ehrliches Feedback von einem Pro-Surfer freuen. Damit euch auch ja nicht langweilig wird, stehen viele tolle Foto, Yoga und SUP Workshops auf dem Programm. Und für alle die sich für das Shapen von Surfboards interessieren, wird ein Ausflug in die Surfboard Factory von Euroglass in Hossegor angeboten. Ihr merkt also, es ist wirklich für jeden etwas mit dabei. Langweilig wird auch garantiert nicht!

Hier gibt es den offiziellen Trailer zum Pines & Beach Surf und Musik Festival 2018:

Wir raten euch so früh wie möglich zu buchen, denn die Kapazitäten sind leider begrenzt.

Hier könnt ihr eure Tickets für das Festival buchen.

