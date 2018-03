Event-Tipp: adh-Open Wellenreiten 2018

Melanie Schönthier -

Die adh-Open Wellenreiten sind mittlerweile Kult! Kein anderer deutscher Surfevent lockt so viele Teilnehmer und Zuschauer an die französische Atlantikküste. Euch erwarten eine Woche Surfen, Beach, Party & Contest.

Was sind die adh-Open Wellenreiten?

Ein Surfcontest, der vom Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (ADH) organisiert wird. Teilnehmen kann jeder Student, der an einer deutschen Hochschule immatrikuliert ist. Gesurft wird in den Klassen Open, Open Women, Longboard und Longboard Women. Aber die adh-Open sind nicht einfach nur ein Surfcontest. Im Grunde sind sie eine einzige große Party, die ein bisschen an die amerikanischen Spring Breaks erinnert. Nur dass hier nicht nur gefeiert, sondern auch ganz viel gesurft wird. Auch Nicht-Surfer oder solche, die es werden wollen, sind herzlich willkommen. Das Programm der einwöchigen "Surf-Exkursion" kann sich sehen lassen: Neben dem Surfcontest gibt es Partys, Live-Acts, Filmpremieren, Side-Events, Funsport Contests und Surfunterricht. Tipp: Folgt den adh-Open auf Facebook und ihr bekommt regelmäßig alle Infos zum Contest, Side-Events und vielem mehr!

Wann und wo finden die adh-Open statt?

Die adh-Open Wellenreiten finden in der Pfingstwoche vom 19. bis 26. Mai 2018 in Seignosse an der französischen Atlantikküste statt. Untergebracht seid ihr in den Ferienresidenzen in Seignosse Pinede und Seignosse Mer, die direkt hinter der Düne liegen.

Was kostet mich der Trip dorthin?

Eine Woche in einem 2er, 4er, 5er oder 6er Bungalow gibt es bereits ab 119 Euro! Die Anreise mit dem Surf Express ist aus vielen deutschen Städten gegen einen geringen Aufpreis möglich. Genauso wie die Buchung eines Surfkurses inklusive Leihmaterial. Mehr Infos bekommt ihr hier.

Und damit ihr wisst, wie viel Spaß die adh-Open machen, findet ihr auf der nächsten Seite das Highlight-Video vom letzten Jahr.

[embed]http://www.facebook.com/adh.open.surfen/videos/1243657375744983/

