EXKLUSIV: Absinthe Films TURBO DOJO Full Part Austen Sweetin

Felix Schäfer -

EXKLUSIV bei Prime Snowboarding: Der Full Part von Austen Sweetin aus Turbo Dojo, dem letzten Movie von Absinthe Films!

Der Dinosaurier unter den Indie-Snowboard-Filmschmieden Absinthe Films hat mit "Turbo Dojo" auch in diesem Winter wieder einen Film herausgebracht, der große Anerkennung in der gesamten Szene bekommen hat. Viele herausragende Parts wie der von Nicolas Müller, Brandon Cocard… und eben auch der von Austen Sweetin (dessen Street-Line aus After Forever immer noch Gänsehaut verursacht!).

Supported by: Quiksilver, Drink Water, Coal, YES.

© Primesports.de