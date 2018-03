Family Freestyle Weekend im Snowpark Alpendorf

Felix Schäfer -

Samstag und Sonntag 09.30 bis 15 Uhr Snowboard Shred School (Freestyle Coaching mit Pros) Snowboard Germany Sichtungs-Training Snowboard Schnupper Kurs Freeski Coaching Kids Profi-Actionshooting Snowboard Test von Burton, Jones, YES., SP, Now, TSG deingorilla.at Tee- und Ernährungs-Station

Samstag, 15.30 bis 18 Uhr, Talstation Alpendorf Sankt Johann im Pongau 15 Uhr Trial-Show mit Thomas Klausner 16 Uhr Barilla-Pasta-Party und Kinder-Bingo mit Sachpreisen (Hotel Alpina, direkt an der Talstation Alpendorf)



Teilnahme kostenlos (ausgenommen Barilla Pasta-Party)

(ausgenommen Barilla Pasta-Party) Ihr benötigt lediglich ein Liftticket, um in die Event-Area zu gelangen

Junior Weekend-Discount – Tageskarte Kind (Jahrgang 2002 bis 2011): 17,- Euro Jugendliche (Jahrgang 1999 bis 2001): 27,- Euro

Familientageskarte 2 Erwachsene + 2 Kinder: 129,- Euro 2 Erwachsene + 1 Kind: 112,- Euro



[vc_row][vc_column][vc_row][vc_column][vc_column_text]Die Kids, die letztes Jahr mit dabei waren, sind aufgeregt wie sonst nur an Weihnachten: Endlich steigt die zweite Auflage des Family Freestyle Weekends im Snowpark Alpendorf im Snow Space Salzburg (Sankt Johann im Pongau). Und neben den Kids wird auch für die Eltern einiges geboten: Neuestes Snowboard-Testmaterial, Kids-Fahrtechnik-Kurse mit Profi Freeskiern und Snowboardern im Snowpark, eine fette Trial Bike-Show mit Thomas Klausner, die Barilla Pasta Party, Kinder Bingo mit tollen Sachpreisen und mehr.

Nudel-Party mit Barilla! | © Family Freestyle Weekend

Am Samstag, den 10. und am Sonntag, den 11. März 2018 steht im Snowpark Alpendorf alles im Zeichen des Freestyles. Dass der Snowpark Alpendorf für Freestyle Einsteiger und Fortgeschrittene ausgelegt und dadurch der ideale Park für leichtes Erlernen von neuen Tricks ist, ist in der Szene mittlerweile bekannt. Grund genug für das Skigebiet Snow Space Salzburg einen Event auszurichten, bei dem sowohl freestyle-begeisterte Kinder wie auch Eltern auf ihre Kosten kommen.

Kostenloses Test-Material in der Eventarea | © Family Freestyle Weekend

Los geht es am Samstag um 09.30 Uhr bei der Strassalm, direkt am Fuße des Snowparks Alpendorf, wo Teststände von Burton, YES. und Jones Snowboards sowie von Draussen Kinder-Bekleidung bereit stehen. Außerdem ist dort die Home-Base für alle Aktivitäten am Berg: Hier warten die Snowboard Coaches von der Shred School und die Freeski Coaches, deinGorilla.at - das Bildungs- und Gesundheitsförderprogramm für mehr uga uga im Leben - schenkt Tee aus und informiert über gesundes Essen, und für Snowboard-Anfänger gibt es Schnupperkurse durch die örtliche Snowboard Schule. Nicht zu vergessen ist das Kidsshooting, bei dem ein Profifotograf ein Actionfoto in Magazin-Qualität von dir macht. Für alle Besucher sind diese Aktivitäten kostenlos, lediglich das Liftticket für den Tag im Snowpark wird benötigt.

Trial-Action mit Thomas Klausner | © Family Freestyle Weekend

Weitere Highlights gibt es am Samstagnachmittag: Um 15.30 Uhr zeigt Trial Bike Star Thomas Klausner seine Stunts an der Talstation der Alpendorf Gondelbahn und ab 16 Uhr steigt die Barilla-Pasta-Party mit Kinder Bingo im Hotel Alpina, ebenfalls direkt an der Talstation.

Wenn es Frau Holle gut mit uns meint und es am Sonntag Neuschnee gibt, können neue Pow Surfer von Konvoi getestet werden. Selbstverständlich freuen sich die Freestyle Coaches auch am Sonntag darauf, neue Tricks zu vermitteln. Und auch das Snowboard-Testmaterial steht am Sonntag kostenlos zur Verfügung.

Supporter

Snowspace Salzburg, Snowpark Alpendorf, Ride Ski amadé, Burton, Jones Snowboards, Gorilla, Draussen Kids Outerwear, Tigas Base, Yes., SP Bindings, Snowboard Germany, Now Bindings, Shred School, the snowboarding family, Barilla

© Primesports.de