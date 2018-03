Gewinne 2 Tickets und VIP Package für Crankworx Innsbruck!

Vroni Weiß -

Conor Macfarlane wird beim Dual Speed & Style powerd bei Mons Royale um den Sieg kämpfen. Und du kannst live dabei sein! Mach mit und gewinne 2 Tickets inklusive VIP Package für das Crankworx Innsbruck!

Mons Royale präsentiert den Dual Speed & Style Contest beim jährlich stattfindenden Ausnahme-Event Crankworx. Das Bike Festival in Rotorua (NZ) ist bereits in vollem Gang, während die Rider bei der Crankworx Session in Innsbruck (AUT) dann von 13.- 16. Juni durchstarten. Für den anspruchsvollen Kurs haben sich die Neuseeländer Unterstützung von den weltbekannten Parcour-Bauer Empire of Dirt gesichert, um die Weltspitze der Dirt-Fahrer an ihre Grenzen zu bringen und spektakuläre Rennen zu bieten.

Bei den Veranstaltungen stellt Mons Royale zudem einen VIP Bereich für Rider, Presse und Industrie direkt an der Strecke, um die Wettkämpfe hautnah mitzuerleben.

Mons Royale hat den Radprofi und Szene-Star Conor Macfarlane auf seinem Weg nach Crankworx Rotorua begleitet und die Webserie "Road to Crankworx" produziert, in denen Conors Stops, Trainingseinheiten sowie die gemeinsame Zeit mit seiner Crew gezeigt werden.

Episode 1 gibt's hier:



Mach mit & sei als VIP beim Crankworx Innsbruck

2x VIP Ticket für den Dual Speed & Style beim Crankworx Innsbruck am 15. Juni

2x Transfer // 2x Übernachtung // 2x Dinner

2x Mons Royale Product-Kit

So kannst du gewinnen: Folge diesem Link zur Mons Royale Facebbok Seite und schlage vor, auf welchem Singletrail Conor Macfarlane auf seinem Weg nach Innsbruck Halt machen soll.

Teilnahmeschluss 27. April

