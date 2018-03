go-shred: Gratis Shuttle in die Axamer Lizum

Felix Schäfer -

Gleich zwei Updates von go-shred: Dreimal gratis Shuttle von Innsbruck in die Axamer Lizum und das legendäre Game of go-shred. Infos & Termine gibt's hier, nicht verpassen!

Free Shuttle

Am Donnerstag, den 11. Januar startet der erste gratis Shuttle vom Jimmy's Innsbruck am Landhausplatz in die Axamer Lizum. Mit einem Luxusbus, der Platz für 50 Personen hat, bringt dich go-shred auf direktem Weg in die Axamer Lizum. Kein Zwischenstopp, kein überfüllter Bus, nur Komfort, Luxus und eine Menge Spaß!

Abfahrt ist um 9:00 Uhr vor Jimmy's, direkt am Landhausplatz. In der Axamer Lizum stehen dir endlose Pistenkilometer zur Verfügung und obendrauf der Allround Golden Roofpark Axamer Lizum. Hier gibt's alles was das Herz begehrt. Wem das noch nicht genug ist, der darf sich bei Ankunft am Jimmy's nach einem tollen Tag à la Klassenfahrt auf ein Freibier freuen! Und ein paar Überraschungen warten ebenfalls auf euch… Anmeldung unter go-shredSHOP.com.

Termine: 11. Januar 2018, 08. Februar 2018, 08. März 2018

Tickets für das Kitzsteinhorn zu gewinnen

Bemühe dich aktiv eine Mitfahrgelegenheit zum Shredden zu finden oder eine anzubieten und du wirst von go-shred mit 2 von insgesamt 6 Tagestickets für das Kitzsteinhorn!

Teilnahmebedingungen: Poste dein Fahrtangebot oder -gesuch in die Facebook-Gruppe, füge den Hashtag "goshredlottery" und "kitzsteinhornsnowpark" hinzu und gib dem Cover der Gruppe ein Like. Die Gewinner werden Mitte März auf dem goshred-Blog bekannt gegeben und per E-Mail benachrichtigt.

Game of go-shred im Snowpark Damüls

Jeder von euch ist dazu eingeladen, beim dritten Game of go shred im Snowpark Damüls mitzumachen! Gratis BBQ, gratis Spezi und guter Sound erwarten euch am 24.02.18 im Bregenzerwald. Wie gewohnt wird es auch wieder einige Challenges geben, wie dem Highest Ollie, Duckwalk-Wettlauf, Game of S.H.R.E.D., Skistock-Weitwurf und Snowskate-Award ist für jede Altersklasse und Riding-Level das Richtige dabei.

Los geht's um 11 Uhr mit der Anmeldung direkt an der Parkbase! Und wer sich bei den Challenges nicht vorne platzieren kann, geht trotzdem nicht leer aus, denn die Jungs haben auch wieder eine Menge Goodies im Gepäck…

Trick of the week

Die "Trick of the week"-Gallery gibt's schon seit 2010 und Snowboarder aus der ganzen Welt schicken ihre Fotos ein. Jetzt will go-shred von euch wissen, welches euer persönlicher Favorit ist! Natürlich nicht einfach so, die Jungs haben sich dieses Mal etwas Besonderes einfallen lassen, was sie unter euch verlosen werden: drei exklusive und nicht im Handel erhältliche Stücke von Volcom!

Und so funktioniert's: Teile die URL deines Lieblings-Fotos auf deinem Facebook-Profil, verwende in deinem Post die Hashtags "goshredtotw" und "truetothis" und tagge @go-shred.com.

Game of go shred

Am 20. Januar findet ebenfalls in der Axamer Lizum das legendäre Game of go-shred statt! Keine Startgebühren, Snowskate-Contest in der Skatehalle IBK, gratis BBQ und Drinks… Wer will sich das schon entgehen lassen?

Weitere Infos folgen hier.

