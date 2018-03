Felix Schäfer -

Die Gewinner der Kitzsteinhorn-Tickets stehen fest und ihr bekommt alle Infos zum go-shred Penken-Bingo am 17.03.2018!

Penken-Bingo am 17.03.2018

In einem der größten Snowparks Österreichs findet am Samstag, den 17. März das erste Slopestyle PENKEN BINGO für Snowboarder und Skifahrer statt. Zusammen mit dem Penken Snowpark hat sich go-shred dazu entschlossen, ein einzigartiges PENKEN BINGO zu veranstalten. Wie schon bekannt sein dürfte, geht es beim BINGO darum die vorgegebenen Tricks von dem Bingosheet zu landen und eine Reihe mit vorgegeben Tricks zu vervollständigen, um ein Bingo zu erreichen.

Penken Bingo!

NEU ist jedoch, dass nicht nur Rail-Tricks vorgegeben sind, sondern auch Kickertricks. Somit wird im Penken Park extra für das PENKEN BINGO ein Slopestyle Kurs errichtet, der aus jeweils einem Kicker und einem Rail bestehen wird und natürlich an die unterschiedlichen Niveaus angepasst sein wird. Auf den BINGO Sheets werden somit 8 Kicker- und 8 Rail-Tricks vorgeben sein, die es sauber zu stehen gilt.

Jedes Bingo wird mit einem Preis von unseren Freunden aus der Industrie belohnt. Dank großzügiger Unterstützung von greenroom.at, Volcom, Vans, Transform Gloves, Stance Socks und Giro Snow goggles wird keiner mit leeren Händen nach Hause gehen. Natürlich wird es auch ein BBQ geben und eisgekühle Spezi - Das Original für alle die Saft brauchen!

Tickets für das Kitzsteinhorn – Die Gewinner stehen fest!

Wenn Juli van Scherpenberg, Moritz Diesbach oder Usher Potter das hier lesen, sollten sie sich schnellstens bei den Jungs von go-shred melden!

Tagestickets fürs Kitzsteinhorn zu gewinnen!

Teilnahmebedingungen: Poste dein Fahrtangebot oder -gesuch in die Facebook-Gruppe, füge den Hashtag "goshredlottery" und "kitzsteinhornsnowpark" hinzu und gib dem Cover der Gruppe ein Like. Die Gewinner werden Mitte März auf dem goshred-Blog bekannt gegeben und per E-Mail benachrichtigt.

Trick of the week

Die "Trick of the week"-Gallery gibt's schon seit 2010 und Snowboarder aus der ganzen Welt schicken ihre Fotos ein. Jetzt will go-shred von euch wissen, welches euer persönlicher Favorit ist! Natürlich nicht einfach so, die Jungs haben sich dieses Mal etwas Besonderes einfallen lassen, was sie unter euch verlosen werden: drei exklusive und nicht im Handel erhältliche Stücke von Volcom!

Exklusive Volcom-Klamotten zu gewinnen!

Und so funktioniert's: Teile die URL deines Lieblings-Fotos auf deinem Facebook-Profil, verwende in deinem Post die Hashtags "goshredtotw" und "truetothis" und tagge @go-shred.com.

